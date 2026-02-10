La esposa de Carlos Felipe de Suecia ha regresado a la agenda institucional tras su baja por maternidad y en un momento marcado por la polémica

Durante semanas, el nombre de Sofía de Suecia ha copado gran parte del interés mediático en el mundo 'royal' y del entretenimiento. Desde que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos empezó a publicar un sinfín de documentos sobre Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019, numerosas personalidades se han visto envueltas en el escándalo. Entre otras, la esposa de Carlos Felipe de Suecia.

Ahora, la princesa ha roto su silencio y ha aclarado cuál fue su relación con el financiero estadounidense. "Nos conocimos en un restaurante, en un ambiente social donde me presentaron, y en una proyección de cine con muchos otros", ha revelado Sofía de Suecia este martes, 10 de febrero, a los medios de comunicación que la esperaban a su llegada a la Cumbre de Jóvenes Ctrl + Rights, centrada en los derechos y la seguridad de los niños y jóvenes en Internet.

Asimismo, ha destacado que, "por suerte, eso fue todo". "Pero ahora que he leído sobre los terribles crímenes a los que sometió a jóvenes, estoy muy agradecida de no haber tenido nada que ver con él en las pocas ocasiones que coincidimos", ha añadido.

Finalmente ha querido trasladar sus "condolencias a todas las víctimas" y ha pedido que "se haga justicia".

Cabe recordar que, en medio de la polémica, este día se trata de la primera vez que la princesa se deja ver en su regreso institucional, ya que se encontraba de baja por maternidad tras dar a luz en febrero de 2025 a su cuarta hija, Inés de Suecia.

Sofía de Suecia y Jeffrey Epstein

Sofía de Suecia aparece mencionada en los documentos cuando aún no formaba parte de la familia real sueca. La expectación era alta. Y la Casa Real, consciente del contexto y de la gravedad del caso, ya había optado por explicar qué ocurrió, cuándo y en qué circunstancias.

"La princesa Sofía recuerda haber conocido a Jeffrey Epstein en contadas ocasiones hace unos 20 años. Estos encuentros tuvieron lugar en contextos sociales, como restaurantes o eventos culturales", señalaba la aclaración oficial.

La institución subrayaba que no existió una relación personal ni profesional, y que no había habido contacto alguno desde entonces. También insistía en que Sofía no tenía conocimiento de las actividades criminales por las que Epstein sería investigado y condenado años después.

En uno de los documentos, se observa una conversación entre el magnate y la empresaria Barbro Ehnbom, quien les habría puesto en contacto, en la que ella le dice: "Aquí hay una foto de nuestra Sofia. ¿La recuerdas? Pronto se convertirá en la princesa Sofia... Toda la prensa sueca la está buscando mientras está en África".

Sofía no es la única 'royal' que ha tenido que pronunciarse en los últimos meses sobre su vínculo con Epstein. La princesa heredera Mette-Marit de Noruega también se relacionó en el pasado con el financiero y ha hablado al respecto. Otras figuras, como el expríncipe Andrés de Reino Unido, han optado por el silencio.