Al menos 10 personas han muerto este martes y 27 han resultado heridas en un tiroteo en una escuela secundaria en el municipio de Tumbler Ridge, en la Columbia Británica de Canadá, donde la presunta responsable se habría quitado la vida tras una serie de ataques que ha dejado víctimas tanto en el recinto del centro educativo como en una vivienda cercana.

A esta hora, se sabe que la persona que sembró el terror en esa escuela secundaria canadiense es una mujer transgénero de de 18 años. La policía canadiense ha confirmado que responde al nombre de Jesse Van Rootsebar con problemas mentales y que tenía en su poder dos armas.

Irrumpió en ese centro escolar de Tumbler Ridge y mató a siete personas. "Pusimos las mesas para bloquear las puertas y así estuvimos cerca de dos horas", han dicho testigos. Antes de quitarse la vida, la homicida causó heridas a otras 25 personas. Algunas como Maya, de 12 años, luchan este momento por su vida.

El portavoz de la Policía Montada confirmaba el hallazgo de otros cuerpos en una vivienda cercana, que podrían ser su madre y un hermano. Como cabeza de la Commonwelth, el Rey Carlos enviaba sus condolencias a las familias de las fallecidos. Visiblemente afectado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, mostraba también también su apoyo a las víctimas de un tiroteo que han hundido en un profundo duelo a las 2.400 habitantes de esta pequeña localidad.