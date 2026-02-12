Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer

Chris Wormald, secretario de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este jueves su dimisión por "mutuo acuerdo" con Starmer, una dimisión que se suma a otras dos anteriores del círculo inmediato del jefe del gobierno, sacudido por las revelaciones de los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Por otro lado, la Fiscalía noruega ha imputado este jueves por corrupción agravada al ex primer ministro y exlíder del Comité del Nobel de la Paz Thorbjørn Jagland debido a sus contactos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

Se trata de la tercera dimisión en el núcleo duro de Starmer por los archivos de Epstein. El primer ministro británico se disculpó el pasado jueves ante las víctimas del ‘caso Epstein’ por haber nombrado al exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, a pesar de conocerse su vínculo con el magnate estadounidense, mientras crece la presión sobre el líder laborista por parte de sus diputados a raíz del escándalo.

Las disculpas de Starmer

"Lamento haber creído las mentiras de Mandelson y haberlo nombrado embajador en EE.UU.", dijo el líder laborista, que vive sus horas más bajas, con su popularidad por los suelos. "Las víctimas de Epstein han vivido un trauma que la mayoría de nosotros apenas podemos comprender, y han tenido que revivirlo una y otra vez", agregó Starmer, en referencia a que la rendición de cuentas de los culpables se les ha negado hasta ahora.

En la sesión de control ayer en la Cámara de los Comunes, el primer ministro alegó que Mandelson "mintió repetidamente" sobre la profundidad de la relación que había tenido en el pasado con Epstein, quien apareció muerto en su celda en agosto de 2019.