Kallas alerta de que el Consejo de Seguridad de la ONU "no funciona" porque "hay países por encima de la ley"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha alertado de que el Consejo de Seguridad de la ONU “no funciona como debería”, entre otros motivos porque no existe “rendición de cuentas” y porque “hay países que están por encima” del Derecho Internacional.

Así lo ha asegurado durante una mesa redonda en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde ha defendido la necesidad de reformar el sistema multilateral para que todos los países “sean iguales”.

“El Consejo de Seguridad no está funcionando como se suponía que debía hacerlo. Naciones Unidas no refleja el mundo actual”, ha lamentado, y ha llamado a aprovechar la crisis del orden mundial como una “oportunidad” para desarrollar un mundo basado en reglas y con rendición de cuentas.

Kallas ha subrayado que si existen unas reglas y “alguien las incumple, incluso los países más poderosos”, debe haber algún tipo de responsabilidad, y ha recordado que el orden internacional actual se estableció tras la Segunda Guerra Mundial.

Esas normas ya “no le sirven al mundo”, ha afirmado en alusión al Consejo de Seguridad de la ONU, cuyos miembros permanentes Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido tienen poder de veto, lo que impide sanciones cuando incumplen los principios de la Carta de la ONU.

“Muy a menudo un país decide comenzar una guerra contra otro y no hay rendición de cuentas por esa única decisión que hace que tantas personas mueran”, ha añadido.

Tras recordar que las capitales de la UE por sí solas son “pequeñas”, ha apelado a crear asociaciones basadas en la dignidad y en la igualdad entre Estados, porque así hay menos posibilidades de guerra y tiranía.