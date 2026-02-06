El Parlamento de Venezuela aprueba en primer debate el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos

El proyecto de ley de amnistía se remonta a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder

Venezuela anuncia una ley de amnistía para los presos políticos que permanecen en las cárceles

Compartir







El Parlamento de Venezuela, de amplia mayoría oficialista, aprobó por unanimidad y en primer debate, el proyecto de ley de amnistía para los presos políticos impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El proyecto, que se remonta a los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder.

Este excluye a los procesados o condenados por violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, como indicó el diputado chavista Jorge Arreaza al presentar el proyecto de ley, que aún debe ser aprobado en un segundo debate. "Nos obliga la patria a ser responsables, a sanar heridas, a reconocernos, a entendernos y a construir en conjunto los pasos y los caminos", dijo.

¿Qué sigue para la ley de Amnistía en Venezuela?

El proyecto de ley ahora debe someterse a consultas con diversos sectores de la sociedad civil y para ello el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, designó una comisión especial presidida por Arreaza e integrada por otros 18 diputados, entre ellos Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario Nicolás Maduro, y la exministra del Servicio Penitenciario Iris Varela, a los que pidió celeridad.

PUEDE INTERESARTE El trágico destino de Carlos García: huyó de la Venezuela de Maduro y ahora es detenido por el ICE

"No tenemos mucho tiempo", aseguró Rodríguez, quien hizo un llamado a insistir «en la necesidad de sanación».

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El funcionario, hermano de la mandataria encargada, instó a que la consulta sea "profunda" e incluya a "quien tenga un testimonio" o propuesta, así como a los "familiares de las personas privadas de libertad", los propios detenidos y "las víctimas también de los crímenes que se han cometido en todos estos años".

"Independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos", expresó.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una política "sin violencia, sin odios, sin misiles"

Maduro Guerra, tras equiparar a su padre, detenido en EE.UU., con el expresidente sudafricano y nobel de la paz Nelson Mandela, dijo esperar que, una vez aprobada la ley, se haga política "sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar y sin secuestro de presidentes", en referencia a los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero en suelo venezolano y a la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores.

La propuesta de ley se presentó el pasado 30 de enero por la presidenta encargada en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Maduro y de su esposa.

Según la ONG 'Foro Penal', al menos 383 presos políticos han resultado excarcelados desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento anunció la liberación de un "número importante" de personas.

La legislación venezolana establece que un proyecto de ley debe pasar por una primera discusión para la exposición de motivos y evaluación de "objetivos, alcance y viabilidad", y luego, tras una fase de consultas, estudiarse artículo por artículo en un segundo y último debate para finalmente su aprobación.

Presidente del Parlamento: "Pedimos perdón y tenemos que perdonar"

Por su parte, el presidente del Parlamento de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, instó al chavismo a pedir perdón y a perdonar a propósito del primer debate del proyecto de ley de amnistía propuesto por su hermana y mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, para los presos políticos.

"Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también, pedimos perdón porque lo digo con claridad: a mi no me gustan los presos", dijo Rodríguez durante la sesión.

El diputado, que inició su intervención recordando la historia de su padre, quien, dijo, asesinó un extinto cuerpo policial en el primer Gobierno de Carlos Andrés Pérez, pidió también a los disputados ponerse "la mano en el corazón" y preguntarse si "han rectificado".

"Que no quede una víctima que no hayan escuchado", pidió también Rodríguez.

Piden que la amnistía establezca garantías para liberados

Diputados opositores del Parlamento venezolano propusieron que el proyecto de ley de amnistía, establezca garantías para que los presos políticos que sean liberados puedan reincorporarse a la vida pública sin miedo a "represalias".

El diputado Tomás Guanipa, cuyos hermanos Pedro y Juan Pablo, aliado de la nobel de la paz María Corina Machado, están privados de libertad, dijo que el texto "debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual" y que "los que están hoy detenidos puedan salir libres e incorporarse a la vida pública".

Además, prosiguió, para que "aquellos que están en el exilio puedan regresar" y para que las personas excarceladas con medidas cautelares, como la presentación periódica ante tribunales, tengan finalmente "una vida normal".

Guanipa expresó su confianza en que la normativa marque "el inicio de una nueva etapa histórica" de reencuentro en el que la gente deje de sentir "temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado".

Reclaman mayor seguridad política

El parlamentario David Uzcátegui señaló que la ley "debe contemplar, primero, el reencuentro», con la libertad «plena para todos los presos políticos», así como «el reconocimiento" a través de "espacios de verdad para que las víctimas sean escuchadas y dignificadas".

Asimismo, planteó que haya seguridad jurídica y garantías "para que todas aquellas personas que quieran reinsertarse a la vida pública nuevamente lo puedan hacer sin temor a las represalias".

Delcy Rodríguez pide "madurez política" para la "reconciliación"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió "madurez política" para lograr la "reconciliación", luego de que el Parlamento aprobara en una primera discusión su propuesta de ley de amnistía para los presos políticos desde 1999, el período de los gobiernos del chavismo.

"La reconciliación debe ser a dos partes, no pierdan esta oportunidad. Les estamos extendiendo la mano, y nosotros esperamos que con madurez política sepamos enfrentar este nuevo desafío", afirmó la mandataria durante un acto de coordinación de los Cuadrantes de paz, organizaciones territoriales con funciones de seguridad, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

En el evento, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez aseguró que "una vez más" su Gobierno ha "tendido" la mano para lograr la "convivencia democrática, por la paz y por la reconciliación".

En este sentido, saludó la primera discusión del proyecto de ley de amnistía que, consideró, fue "de altura", y destacó la importancia de mantener el debate y la política "entre los venezolanos".

Asimismo, señaló que es importante "sanar" al país suramericano "del odio, de la intolerancia" que, añadió, "trajeron los extremistas y los fascistas al país", como suele llamar a la oposición liderada por María Corina Machado.

El hijo de Maduro dice que la amnistía en un "gesto de humanidad"

El diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, afirmó que la propuesta de una amnistía es un "gesto de humanidad" para "cerrar ciclos de confrontación" en Venezuela.

"Una ley de amnistía no es solo un documento legal; es un gesto de humanidad para reunificar a las familias y cerrar ciclos de confrontación", afirmó el parlamentario en un mensaje publicado en X.

Maduro Guerra, quien forma parte de la comisión parlamentaria encargada de la consulta pública del proyecto de ley, agregó que "es necesario" que Venezuela transite "los caminos del perdón y la justicia" para poder construir el futuro.

"La Venezuela unida, donde el reencuentro sea la base de nuestra estabilidad, es un anhelo del todos", añadió.