Marco Rubio matiza tras su discurso de Múnich que EEUU no quiere que Europa se convierta en su "vasallo"

Marco Rubio asegura que lo que busca Estados Unidos es un aliado en la lucha contra amenazas comunes

Marco Rubio tiende la mano a Europa hacia una nueva realidad al amparo del nacionalismo abanderado por Donald Trump

Compartir







El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha asegurado este domingo que su país no quiere que Europa se convierta en su "vasallo" como se ha interpretado a partir de su discurso de este pasado sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, y añadido que Washington, en realidad, lo que busca es un aliado en la lucha contra amenazas comunes.

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, proclamara poco después del discurso de Rubio que la Unión Europea ya no tiene más remedio que fomentar activamente su independencia para mejorar su relación con Washington, Rubio, ya de visita en Eslovaquia, ha señalado que "nunca ha querido que Europa dependa" de Estados Unidos.

"No estamos pidiendo a Europa que sea un vasallo. Queremos que sea un socio. Queremos cooperar con nuestros aliados y nuestro mensaje definitivo es que, cuanto más fuerte es uno, tanto de manera individual como colectiva, más fuerte es la OTAN. Es de sentido común", ha aseverado en rueda de prensa acompañado del primer ministro eslovaco, Robert Fico.

Los líderes europeos denuncian un llamamiento supremacista de la cultura occidental

Líderes europeos, senadores estadounidenses en la oposición demócrata y ONG como Amnistía Internacional han denunciado en las últimas horas el discurso de Rubio como un llamamiento supremacista de la cultura occidental a costa del resto del mundo.

PUEDE INTERESARTE Conferencia de Seguridad de Múnich: la petición de Volodímir Zelenski a Donald Trump

En una declaración salpicada de términos como "cultura nacional", "herencia", "valores cristianos" o "declive de la civilización occidental", Rubio llamó a una reforma integral de Naciones Unidas, a la que describió como una organización irrelevante que se ha "quedado sin respuesta" a los desafíos contemporáneos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, contestó este domingo que "frente a quienes dicen que existe una Europa decadente y 'woke', nuestra civilización no se está enfrentando a ningún tipo de eliminación" y lamentó un "apaleamiento europeo que parece estar de moda" en "un discurso dirigido en parte al pueblo americano".

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, criticó que "esta falta de comprensión multidimensional del mundo" es todavía "más alarmante dado el proyecto y la visión increíblemente racistas" que presentó el secretario de Estado norteamericano.