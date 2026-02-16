Donald Trump ha advertido de que podría aplicar la pena de muerte a los secuestradores de la madre de la periodista Savannah Guthrie, Nancy Guthrie

El FBI encuentra ADN en un guante hallado cerca de la casa de Nancy Guthrie, que parece coincidir con el del sospechoso

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que podría aplicar la pena de muerte a los secuestradores de la madre de la periodista Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, si ésta no es devuelta con vida.

Trump ha emplazado a los captores de Guthrie a ponerla en libertad ilesa o pedirá al Departamento de Justicia que solicite el castigo "más severo" a nivel federal, según una entrevista del mandatario con el diario sensacionalista 'The New York Post'. Los secuestradores se enfrentan a consecuencias federales "muy, muy graves, las más graves" si finalmente la mujer de 84 años aparece muerta. Ante la pregunta de si se refería a pedir la pena de muerte, Trump ha respondido que "la máxima, sí. Es verdad".

Guthrie fue secuestrada en su casa a las afueras de Tucson, en Arizona, cerca de la frontera con México, el pasado 1 de febrero. Tres días después Trump llamó a Savannah Guthrie para ofrecer ayuda a nivel federal. La policía federal estadounidense, el FBI, publicó la semana pasada un vídeo de una grabación de un enmascarado en la puerta de la casa donde fue secuestrada Guthrie.

Nuevos pasos en la investigación

Las últimas investigaciones del FBI sobre la desaparición de la madre de la presentadora Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, han dado información sobre un guante que fue localizado a unos tres kilómetros de la casa de la víctima y parece coincidir con los que llevaba puestos una persona enmascarada que se presentó a la puerta principal de la residencia de Tucson la noche en que ella desapareció.

El guante, descubierto en un campo a un costado del camino, fue enviado para análisis de ADN. El FBI indicó en un comunicado que ya tienen resultados preliminares y están a la espera de una confirmación oficial. El avance se produce mientras las fuerzas del orden reúnen más evidencias, a medida que la búsqueda de la madre de Guthrie entra en su tercera semana.