El elefante en la habitación que Europa no puede ignorar

Esperanza Calvo 16 FEB 2026 - 20:20h.

Europa defiende sus valores frente a EEUU y subraya que "no están en decadencia" en la Conferencia de Seguridad de Múnich

La metáfora del elefante en la habitación sirve de hilo conductor para el video promocional de la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich, el foro internacional de referencia en defensa. "Hay demasiados elefantes, demasiados problemas en el orden internacional", reza el tráiler oficial: Ucrania, Groenlandia, Gaza, la rivalidad Trump-China. La lista es larga, pero el divorcio entre Estados Unidos y Europa amenaza directamente nuestra seguridad colectiva.

El canciller alemán Friedrich Merz lo verbalizó hoy, en la inauguración del foro: "El orden internacional que conocimos ya no existe y a los europeos se nos han acabado las vacaciones". La relación transatlántica comenzó a torcerse hace un año, cuando el vicepresidente JD Vance irrumpió en Múnich 2025 con un durísimo ataque a los valores europeos, la libertad de expresión y la política migratoria, tachándolos de amenaza mayor que Rusia o China.

Después, llegaron broncas más violentas como la que sufrió Zelenski en el despacho oval. Los europeos trataron de arreglarlo, pero Trump nos siguió castigando con aranceles y con este apretón de manos en Alaska. Hasta que en Groenlandia llegó el bofetón que desgarró del todo a la pareja. Entonces entendimos que había que firmar el divorcio. Puede que ahora comencemos a llevarnos bien, incluso a soportar bromas de mal gusto. Pero la relación ya no es la misma.

"¡Cambien o mueran! Prepárense antes de que la guerra les llegue" nos ha recordado un médico ucraniano en una de las conferencias. Debemos aprender a defendernos solos. De eso se habla hoy en Munich.