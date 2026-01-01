“Es un bar que es superfrecuentado y el que más tiempo está abierto también por la noche", relatan

La mayoría de las víctimas del trágico incendio de Año Nuevo en un bar de una estación de esquí de Suiza son jóvenes y turistas

Mientras la sociedad suiza permanece conmocionada por el trágico incendio que se ha cobrado la vida de 40 personas durante la celebración de Nochevieja y Año Nuevo en el bar-discoteca Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, las autoridades del país tratan de determinar las causas de lo ocurrido. Entre las primeras hipótesis, muchos coinciden en señalar a las bengalas como posible origen del fuego, que además ha dejado 115 heridos, la mayoría graves.

Los hechos han ocurrido poco después de recibir la llegada de 2026, en madrugada y con el local abarrotado de personas. Los investigadores creen, además, que las primeras llamas desencadenaron después varias explosiones que terminaron de desencadenar un fuego virulento que dejó atrapadas a buena parte de las personas que allí se encontraban. Pese a que algunas rompieron las ventanas para intentar escapar, el recinto se convirtió en una trampa mortal.

Españoles residentes en Suiza cuentan la tragedia

Entrevistado por Informativos Telecinco, Juan, ciudadano gallego que lleva viviendo 50 años en Crans-Montana estaba cenando en un local apenas a unos metros de la tragedia. Todavía le cuesta hablar de lo sucedido en el pueblo en el que lleva media vida.

“Estoy en estado de shock”. “Seguro que conozco a padres de algunos de los que murieron allí”, explica.

Como él, otro español, Javier, de Granada, reside allí. Lleva dos años, concretamente, y frecuentaba el local. La suerte hizo que regresase antes a su casa en España.

“Es un bar que es superfrecuentado de gente y el que más tiempo abierto está normalmente también por la noche… Dos días antes de que yo me fuese de vacaciones estuve tomando allí algo con unos amigos”, relata.

Las primeras hipótesis del incendio apuntan a una bengala

Ahora, los médicos forenses trabajan para identificar a los fallecidos, un proceso que advierten que será largo. Las carpas instaladas en las inmediaciones, los servicios de emergencia y los agentes de la Policía dejan entrever el escenario dantesco que se vivió en el lugar.

Las primeras hipótesis apuntan a un incendio provocado por las chispas de una bengala; similares a las que también provocaron en 2023, en Murcia, otro trágico incendio. Fue en la discoteca ‘Teatre’ y dejó 13 personas muertas.

También en Buenos Aires, en 2004, el incendio de la discoteca República Cromañón se convirtió en una de las mayores tragedias del país. Un petardo encendido en el interior del local prendió la decoración inflamable del techo y las puertas de emergencia estaban bloqueadas: fallecieron 194 personas.