Once muertos en una operación del Ejército de EE UU contra tres narcolanchas en aguas del Pacífico y el Caribe

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado la muerte de once personas en el marco de una serie de ataques llevados a cabo por sus fuerzas a última hora del lunes contra tres supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico y el Caribe.

“Once narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe”, ha indicado este martes el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (SOUTHCOM) a través de redes sociales.

La Inteligencia estadounidense ha confirmado que las tres embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico” y participaban en estas actividades. Además, ha subrayado que “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido” durante la operación.

Los ataques, coordinados bajo la dirección del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, forman parte de la operación ‘Lanza del Sur’, iniciada por Washington en septiembre del pasado año con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico en rutas marítimas clave de América Latina y el Caribe.

Según datos oficiales, esta campaña militar ya ha causado la muerte de más de un centenar de personas, en un contexto de refuerzo de la presencia militar estadounidense en la región y de endurecimiento de la estrategia contra las redes de tráfico de drogas, una política que ha generado debate internacional por el uso de la fuerza militar en operaciones antidroga.