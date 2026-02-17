Trump no ve necesario intervenir en Cuba, una "nación fallida": ¿por qué no es igual que Venezuela?

Apagones durante horas, largas esperas para obtener combustible, problemas para encontrar alimentos, hoteles cerrados: Cuba sumida en el caos.

Cuba, herida de muerte sin combustible: "Esto es un campo de concentración con vistas al mar"

Apagones durante horas, largas esperas para obtener combustible, problemas para encontrar alimentos, hoteles cerrados, hospitales que no pueden ofrecer servicios adecuados... Cuba atraviesa lo que todos los expertos coinciden en señalar como su peor crisis desde la Revolución encabezada por Fidel Castro en 1959 y lo hace con pocos amigos a los que recurrir frente a las presiones que está ejerciendo la Administración de Donald Trump.

Donald Trump ha confirmado que su secretario de Estado, Marco Rubio, está negociando con el gobierno de Cuba. Lo bueno es que, ahora mismo, el presidente de Estados Unidos no se plantea una incursión en la isla como hizo en Venezuela, pero la considera, en cualquier caso, una nación fallida.

Sin combustible y con basura en las calles

Estados Unidos cierra el grifo del petróleo y la basura se multiplica en las calles de La Habana. Si antes el camión pasaba cada 5 días ahora pueden pasar diez sin recoger residuos. Solo hay 44 camiones operativos de una flota de poco más de 100. La situación en las gasolineras no es mejor.

Con una app se raciona el combustible. Solo 20 litros por conductor, hay más de 12.000 solicitudes y cada gasolinera solo atiende un máximo de 90 vehiculos al día. Y además hay que pagar en dólares. El riesgo de inestabilidad social en Cuba sube. Donald Trump habla de un estado fallido donde no hay dinero, no hay petróleo, no hay nada.

¿Intervenir en Cuba? "No sería muy difícil, pero no creo que sea necesario"

EEUU somete a Cuba a un estrangulamiento energético, sin precendentes mientras Marco Rubio abre un dialogo para forzar un cambio de régimen en Cuba. ¿Podría intervenir como en Venezuela? "No quiero responder a eso. ¿Por qué iba a responder a eso? Si lo hiciera, no sería una operación muy difícil, pero no creo que sea necesario", ha señalado al ser preguntado sobre un eventual ataque contra la isla "si no se llega a un acuerdo" con su Gobierno.

El presidente, en declaraciones a la prensa a bordo del 'Air Force One', tampoco ha concretado qué espera del acuerdo ni de las autoridades cubanas, sino que se ha limitado a insistir en que su secretario de Estado "Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento".

"Deberían llegar a un acuerdo sin duda alguna, porque es una amenaza humanitaria, y tenemos muchos cubanoamericanos estupendos, y van a llegar a un acuerdo", ha asegurado, antes de reiterar que "le interesan mucho los cubanos que están aquí y que fueron tan maltratadas por Castro y las autoridades cubanas".

En esta línea, el mandatario estadounidense ha subrayado que "me alegro de puedan volver y saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo. Han sido tratadas de forma horrible, así que ya veremos cómo acaba todo, pero Cuba y nosotros estamos hablando".

Aludiendo a la situación del país caribeño, Trump ha recalcado que "mientras tanto, hay un embargo. No hay petróleo. No hay dinero. No hay nada. Cuba es ahora mismo una nación fallida. Ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar, están obstruyendo la pista de aterrizaje", ha agregado.

La situación de la isla, que ya venía arrastrando una grave crisis económica, sin haber dejado atrás los estragos de la pandemia de COVID, se ha agravado tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y la posterior amenaza por parte de Trump de que aquellos países que envíen petróleo a La Habana serán objeto de sanciones.

Ineficiencia de las empresas estatales

Tal y como resalta el exministro uruguayo Ernesto Talvi en un artículo para el Real Instituto Elcano, el intercambio comercial entre Cuba y Venezuela registró un fuerte descenso entre 2014 y 2024, lo que viene a explicar el declive experimentado por la economía cubana, que ahora además se enfrenta al fin del abastecimiento de crudo venezolano, vital para cubrir sus necesidades.

"Las transformaciones impulsadas durante el primer gobierno de Raúl Castro nunca se profundizaron lo suficiente para influir en la competitividad, atraer inversión extranjera de forma sostenida o desarrollar sectores exportadores capaces de ofrece alternativas viables a la alianza con Venezuela", subraya Talvi, incidiendo en que "la mayoría de las industrias cubanas siguen monopolizadas por ineficientes empresas estatales y el oscuro conglomerado GAESA administrado por instituciones militares".

Además, se apostó por invertir principalmente en el turismo, sobre todo en la construcción de hoteles, "sin atender otras áreas como la infraestructura eléctrica y de transporte, la producción de alimentos y la calidad y estabilidad de los servicios complementarios", pero la llegada de turistas no solo sigue sin recuperar los niveles pre pandemia sino que en 2025 se redujo un 20%, explica el exministro.

Cuba está peor que tras caída de la Unión Soviética en 1991

Cuba ya atravesó otro momento crítico tras la caída de la Unión Soviética en 1991, que el régimen castrista bautizó como 'Periodo Especial', al perder a su principal valedor internacional. Sin embargo, entonces estaba en una mejor situación para afrontarlo. "Cuba tenía una infraestructura no tan descapitalizada, con ciertos niveles de reservas financieras e inventarios, y un capital humano en mejores condiciones", según Talvi. "Además, el liderazgo político gozaba de una mayor cohesión interna y de un reconocimiento internacional hoy inexistente", resalta.

Sin aliados en Iberoamérica y con Rusia y China incómodos

El régimen cubano, que desde 2019 encabeza Miguel Díaz-Canel, parece estarse quedando sin aliados en Iberoamérica, donde en los últimos años los gobiernos izquierdistas han dado paso a líderes conservadores, con la salvedad de Brasil y Colombia, países donde este año hay previstas elecciones presidenciales, y México. Por ahora, solo la presidenta de este último país, Claudia Sheinbaum, ha enviado ayuda humanitaria a la isla pero ha cedido a las presiones de Trump y no ha habido nuevos envíos de crudo mexicano.

Tampoco Rusia y China, socios tradicionales, parecen encontrarse actualmente en una situación cómoda como para obviar las amenazas estadounidenses si apoyan a La Habana, inmersos como están el primero en el conflicto en Ucrania y el segundo en su disputa arancelaria con Washington. Así pues, resume Talvi, "al régimen no le quedan muchas opciones y corre el riesgo de quedar en una especie de vacío geopolítico".

¿Por qué Cuba no es Venezuela?

Con todo, y por más que tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, hayan expresado su deseo de un cambio de régimen en la isla, animados por el buen resultado de la operación en Venezuela donde Washington ha asumido el control del país dejando el gobierno en manos de la que fuera vicepresidenta Delcy Rodríguez, las circunstancias en Cuba son muy diferentes.

"Cuba no es Venezuela", resume Christopher Sabatini, experto en América Latina en Chatham House en un artículo. La isla "no está encima de vastas reservas de petróleo y no tiene riquezas minerales sin explotar" y por tanto Estados Unidos no obtendría "ninguna gran ganancia económica de un cambio de gobierno", advierte, incidiendo en que tampoco el argumento de seguridad es válido. "Pese a sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán, Cuba no representa una amenaza para la seguridad nacional", sostiene.

Por otra parte, "seis décadas de control totalitario y represión han atomizado la sociedad cubana", según Sabatini, que advierte de que "no hay un liderazgo democrático a la espera como había en Venezuela que goce de la legitimidad popular de una elección", en referencia a la líder opositora María Corina Machado y a Edmundo González, ganador de las elecciones de 2024. Además, añade, "la pequeña sociedad civil independiente políticamente sigue dividida y aislada internamente" mientras que muchos de los disidentes han tenido que optar por el exilio.

Entretanto, según alerta Talvi, "cada día aumenta la probabilidad de un resurgimiento de protestas a gran escala, como las del 11 de julio de 2021". Entonces, recuerda, "el Gobierno solo pudo detenerlas desplegando fuerzas policiales y de seguridad y arrestando a cientos de personas, muchas de las cuales pasaron a engrosar la lista de presos políticos", una situación que no cree que ahora mismo le interese repetir al régimen.

Así las cosas, Talvi se muestra convencido de que "las necesidades económicas, las amenazas militares y la situación geopolítica obligarán al régimen, en algún momento, a negociar posibles salidas con Washington". El exministro uruguayo ve factible que Díaz-Canel acceda a liberar presos políticos pero no a hacer concesiones como una apertura democrática.

También se muestran de la misma opinión Emilio Morales y Juan Antonio Blanco en otro artículo para Elcano, quienes consideran que "es evidente que al régimen no le queda mucho tiempo para tomar decisiones graves". "Su capacidad de maniobra para sobrevivir financieramente es nula. Se encuentra en fase terminal y ni siquiera su aparato represivo podría sostenerse", sostienen.

"Los días del actual régimen de gobernanza cubano están contados"

"Los días del actual régimen de gobernanza cubano están contados. Pueden cerrar esta historia de manera amable o dolorosa, es la única opción real a su alcance", defienden estos dos expertos para quienes "la única opción amable sería que Raúl Castro y su familia se marchen del país y den paso a la primera fase de transición".

Morales y Blanco sostienen que el expresidente debería saber que "hacer piruetas de resistencia sin estar acompañado de aliados externos y en ausencia de un apoyo masivo nacional es un suicidio" ya que el Ejército cubano "débil y obsoleto" no podría resistir "una operación quirúrgica estadounidense". Además, recuerdan que "tiene dos causas pendientes en tribunales de Florida, una por narcotráfico y la otra por el asesinato de los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate", dos de ellos estadounidenses.

Cuba, contra las cuerdas, dispuesta a dialogar

Por lo pronto, Díaz-Canel se ha mostrado abierto al diálogo, pero no parece que el régimen esté dispuesto a hacer concesiones. "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar", sostuvo el pasado 5 de febrero. "No estamos dispuestos a discutir nuestro sistema constitucional igual que suponemos que Estados Unidos no está dispuesto a discutir su sistema constitucional, su sistema político y su realidad económica", trasladó ese mismo día el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, a la CNN.

Cuba denuncia que unas 33.000 mujeres embarazadas corren peligro por el bloqueo de EEUU y la falta de combustible

El Ministerio de Sanidad de Cuba ha denunciado que unas 33.000 mujeres embarazadas corren peligro en la isla por el "recrudecimiento del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos" y la falta de combustible a la que hace frente el territorio, una situación que ha empeorado durante el último mes desde que el Ejército estadounidense atacó Venezuela y propició un cambio de Gobierno.

"Más de 32.880 embarazadas afrontarán riesgos adicionales, amenazas y limitaciones como consecuencia del bloqueo energético del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. ¡No se debe bloquear el derecho a la vida!", ha aseverado el Ministerio en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, las autoridades cubanas han advertido del impacto directo que pueda acarrear el déficit de combustible sobre la salud e integridad física de la población local, que hace frente a recortes en los servicios vitales del sistema sanitario.

Según datos oficiales, las restricciones en el suministro energético afectan de manera fundamental al Programa de Atención Materno Infantil, con limitaciones en el acceso a pruebas con ultrasonido de seguimiento fetal y estudios genéticos, imprescindibles para el diagnóstico de malformaciones y complicaciones. Desde el Ministerio de Sanidad han advertido, además, de que esta situación compromete la atención de pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas, así como el seguimiento de programas vinculados a enfermedades transmisibles, lo cual podría tener un impacto en los índices de mortalidad.