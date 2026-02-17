La familia del reverendo Jesse Jackson ha sido la encargada de dar la noticia a través de un comunicado

El reverendo Jesse Jackson, líder histórico por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces candidato por el Partido Demócrata a las presidenciales, ha fallecido este martes a la edad de 84 años, según ha confirmado la propia familia. "Su inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los Derechos Humanos contribuyó a forjar un movimiento global por la libertad y la dignidad", reza el comunicado en el que se destaca su "incansable" labor por los demás.

"Elevó la voz de quienes no la tenían", ensalza la familia de Jackson, amigo y colaborador del ínclito reverendo Martin Luther King. "Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", recuerdan.

Jackson, nació en 1941, en Greenville, Carolina del Sur, en plena segregación racial en Estados Unidos. Caminó junto a Luther King en las grandes marchas de 1965 antes de que en 1968 presenciara el asesinato de su amigo en Memphis. Después de aquello, fundó Operation PUSH, que en en 1996 pasó a llamarse Rainbow PUSH Coalition tras la fusión con The National Rainbow Coalition, una organización a través de la cual ha continuado con su defensa de los derechos civiles.

Ejerció como senador de facto para el Distrito de Columbia entre 1991 y 1997 y como candidato demócrata a la Casa Blanca en la década de los 80 logró movilizar el registro de millones de electores. En noviembre de 2017 reveló que tenía Parkinson y admitió que cada vez le era más difícil llevar a cabo actividades cotidianas.

"Su incansable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas y les pedimos que honren su memoria peleando por los valores por los que vivió", concluye el escrito.

Trump afirma que tenía "mucha personalidad, determinación y astucia"

Entre las figuras políticas estadounidenses que han recordado a Jackson destacaba el actual presidente del país, Donald Trump, quien ha asegurado haber mantenido siempre una buena relación con el fallecido. "Lo conocí muy bien (...) Era un buen hombre", ha dicho de él en un mensaje en sus redes sociales.

Trump ha dicho que Jackson tenía "mucha personalidad, determinación y astucia", además de ser "muy sociable" y "alguien que realmente amaba a la gente".

"A pesar de que los canallas y lunáticos de la izquierda radical, todos demócratas, me tachan falsa y constantemente de racista, siempre fue un placer ayudar a Jesse en su camino", ha contado Trump, enumerando algunas de estos apoyos.

"Jesse fue una fuerza de la naturaleza como pocos antes que él. Tuvo mucho que ver con la elección, sin reconocimiento, de Barack Hussein Obama, un hombre a quien Jesse detestaba. Amaba profundamente a su familia, y a ellos les envío mi más sentido pésame y condolencias. ¡Echaremos de menos a Jesse!", ha concluido.