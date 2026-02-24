Su detención y puesta en libertad ha seguido a la del expríncipe Andrés en lo que es una crisis que ha sacude directamente a las instituciones británicas

Sospechan que el expríncipe Andrés dio a Jeffrey Epstein informes confidenciales sobre oportunidades de comprar oro y uranio en Afganistán

LondresPeter Mandelson, exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, ha sido puesto en libertad bajo fianza por las autoridades británicas horas después de que fuese detenido ayer bajo "sospechas de mala conducta en un cargo público" debido a sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido tras quitarse la vida el 10 de agosto de 2019 en la prisión Metropolitan Correctional Center de Nueva York, donde cumplía condena.

"Un hombre de 72 años detenido bajo sospecha de mala conducta en un cargo público ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de que prosiga la investigación", ha comunicado, concretamente, un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres indicando que su puesta en libertad ha tenido lugar durante la madrugada de este martes, siguiendo así un recorrido similar al del expríncipe Andrés, cuyo caso ha generado un auténtico terremoto en el seno de la Casa Real británica.

Peter Mandelson tilda de "falsas" las acusaciones contra él por sus vínculos con Jeffrey Epstein

En un breve mensaje, el organismo ha asegurado que no puede proporcionar más información "para no perjudicar la integridad" del proceso por el que Mandelson, que ha tildado las acusaciones de "falsas", fue detenido en un domicilio de Camden y posteriormente interrogado en una comisaría londinense.

El nombramiento de Peter Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas al primer ministro británico, Keir Starmer, que se ha visto obligado a salir al paso y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.

Mandelson, exministro para Irlanda del Norte y también extitular de la cartera de Finanzas durante el mandato de Tony Blair, fue precisamente destituido de su cargo diplomático en septiembre tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que le vinculaban con Epstein. Además, a raíz del caso, decidió dejar el Partido Laborista a principios de febrero.

Los vínculos de Mandelson con Epstein

En lo que se refiere a sus vínculos con el delincuente sexual, todo dinamitó después de que el Departamento de Justicia estadounidense difundiese el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos relacionados con el caso de Epstein. Entre ellos, aparecen tres pagos a Mandelson de 25.000 dólares (algo más de 21.000 euros) enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas bancarias del multimillonario en el banco JP Morgan.

Por todo ello, el exembajador brirtánico, quien fuera comisario europeo de Comercio, está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010 cuando era ministro en el Gobierno del entonces primer ministro británico Gordon Brown (2007-2010).