Donald Trump ha aprovechado su discurso de Estado de la Unión para crear todo un show televisivo en el que no han faltado invitados con los que ha querido adornar los logros que dice haber conseguido. Entre ellos, el presidente estadounidense ha querido contar con la presencia de los jugadores del equipo olímpico de hockey, que arrancaron un aplauso unánime en el Congreso.

El combinado nacional se presentaba en el lugar con la medalla de oro recién conseguida en los Juegos de Invierno de Milán – Cortina d’Ampezzo, lo que ha despertado la alegría colectiva entre los representantes políticos participantes en la cita.

Donald Trump elogia al equipo olímpico de hockey en pleno discurso de Estado de la Unión

Durante su discurso de Estado de la Unión, que ha sido el más largo de la historia de EEUU, el presidente se ha referido al equipo de hockey como un orgullo para el todo país, anunciando además que condecorará a uno de sus jugadores con la medalla presidencial de la libertad.

Más allá, el mandatario estadounidense ha ensalzado sus logros durante su primer año de mandato, haciendo apología de sus polémicas políticas migratorias, sus controvertidas medidas arancelarias y sus estrategias en el marco geopolítico, atribuyéndose el mérito de haber parado hasta ocho guerras mientras advierte a Irán de que no permitirá que tenga armas nucleares.

