Los demócratas de la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han acusado este martes al Departamento de Justicia de ocultar archivos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein que vinculan al presidente, Donald Trump, con un presunto abuso sexual a una menor.

"Parece que faltan archivos del Departamento de Justicia que incluyen acusaciones muy graves contra el presidente de Estados Unidos por parte de una superviviente", ha explicado el representante por California, Robert García, en un vídeo difundido en redes sociales.

En concreto, García ha enseñado en el vídeo un documento en el que aparecen enumeradas una serie de entrevistas y documentos del FBI de presuntas conversaciones con una mujer que acusó a Trump de abuso sexual hace décadas, cuando todavía era menor de edad.

La acusación de los demócratas

Los demócratas de la comisión han acusado así al Departamento de Justicia de "retener ilegalmente" estos documentos y han informado en un comunicado que abrirán una investigación paralela para determinar el paradero de los archivos que no están publicados.

"Encubrir evidencias directas de una posible agresión por parte del presidente de Estados Unidos es el delito más grave posible en este encubrimiento de la Casa Blanca", ha dicho García, instando así al Departamento a publicar todos los archivos en virtud de la Ley de Transparencia aprobada recientemente por el Congreso.

Según los citados documentos, una mujer fue entrevistada por el FBI en julio de 2019 y aseguró que fue abusada sexualmente por Trump y obligada a practicarle sexo oral. Además, afirmó haber sido golpeada por el magnate.

Otro documento del FBI, publicado como parte de los archivos de Jeffrey Epstein y fechado en octubre de 2020, narra el testimonio no verificado de un conductor de limusina que llevó a Trump al Aeropuerto Internacional Dallas-Forth Worth en 1995.

El conductor relató al FBI que, durante el trayecto, el magnate estadounidense hizo declaraciones "muy preocupantes" mientras hablaba por teléfono en las que nombró a Epstein e hizo referencias a "abusar de alguna chica". El hombre indicó que incluso estuvo a punto de parar la limusina y sacar al ahora presidente para agredirle por la gravedad de sus palabras.

Donald Trump, señalado en los archivos

El conductor, según aparece en los archivos, le contó lo ocurrido con Trump a una mujer que conocía, tras lo que esta reconoció que "Donald J. Trump la violó junto con Jeffrey Epstein" en un hotel de lujo después de haber sido llevada allí por otra mujer.

El Departamento de Justicia aseguró que algunos de los documentos relacionados con Epstein contenían "acusaciones falsas y sensacionalistas" en contra del presidente Trump, aludiendo a que las denuncias se presentaron al FBI poco antes de las elecciones de 2020.

El Departamento ha instado en un mensaje difundido en redes sociales a los demócratas a "dejar de engañar" a la población e intentar "generar indignación en sus bases radicales anti-Trump", aludiendo a que los archivos que se han retirado para ser corregidos por la presencia de información personal de las víctimas se han restaurado "rápidamente" y ya pueden ser consultados online.

La respuesta de la administración

"Se han publicado todos los documentos a menos que un documento caiga dentro de una de las siguientes categorías: duplicados, privilegiado o parte de una investigación federal en curso", ha sentenciado, alegando que "no se ha eliminado nada".

En respuesta, la comisión de supervisión ha señalado que los registros de las entrevistas del FBI con una superviviente que alegó que Trump la agredió sexualmente cuando era niña no son duplicados ni deberían ser confidenciales". "¿Están diciendo que hay una investigación federal activa y en curso sobre el presidente Trump?, han replicado.

Está previsto que supervivientes de los abusos sexuales cometidos por Epstein estén presentes en el discurso anual del presidente Trump sobre el Estado de la Unión, que tendrá lugar este martes ante el Congreso.