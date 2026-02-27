Claudia Barraso 27 FEB 2026 - 19:41h.

Los sanitarios atienden a los heridos del descarrilamiento de Milán en el suelo: decenas de patrullas y bomberos

Un tranvía descarrila en Milán y mata a dos peatones: hay al menos 39 heridos

Un tranvía ha descarrillado en pleno centro de Milán, Italia, dejando al menos dos fallecido y 39 heridos. Las imágenes compartidas a través de redes sociales por diferentes usuarios muestran como el tren cruza la carretera e impacta contra un muro. Las autoridades han confirmado por el momento una muerte y al menos 39 heridos.

Los bomberos italianos han compartido en su perfil de la red social ‘X’ un vídeo donde aparece el tren atravesando el muro contra el que ha chocado. La infraestructura ha quedado completamente destrozada. En la zona donde se ha producido el accidente había una ambulancia atendiendo allí mismo a algunos de los heridos. A los pocos minutos llegaban muchas otras para ofrecer refuerzos en esta situación tan crítica.

De hecho, en el vídeo aparecen los bomberos corriendo de un lado para otro intentando ayudar a las personas que iban en su interior y a desalojar la zona lo más rápido posible. Agentes de la policía también colaboraron en acordonar la zona. En el vídeo aparecían decenas de sanitarios con camillas donde iban los heridos más graves del accidente. Algunos incluso atendían en el suelo a algunos de los afectados. Toda la zona quedó repleta de ambulancias, camiones de bomberos y coches de policías.

Un taxista graba el momento del impacto

El pánico y la incertidumbre eran los protagonistas del centro de Milán tras el trágico accidente que ha provocado el descarrilamiento del tranvía. Aunque las autoridades han confirmado dos muerto, sí que hay 39 personas que han acabado gravemente heridas. La zona en la que se produjo el accidente ha sido acordonada. Al otro lado de la cinta de seguridad había mucha gente preguntando sobre lo ocurrido y preocupada por los afectados.

Un taxista ha compartido un vídeo en la misma red social donde se puede apreciar a la perfección el momento del descarrilamiento y el posterior impacto. La cámara delantera del coche grabó el momento en el que el tranvía aparece en la calle y choca contra el edificio donde se encontraba una fila de coches esperando en un semáforo. Los conductores, al ver lo sucedido, se bajan rápidamente de sus vehículos para ayudar a las personas que viajaban en la máquina.

Atemorizada, una persona que iba a cruzar la misma calle consigue salvarse en el último segundo al ver el tren dirigirse hacia el edificio con mucha rapidez. Sale corriendo hacia atrás y cuando se da cuenta de lo sucedido, regresa hasta el lugar para poder ofrecer también su ayuda.