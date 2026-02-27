"Pensé que era un terremoto. Estaba sentado y caí al suelo junto con los demás pasajeros", recuerda uno de los pasajeros.

"Pensé que era un terremoto. Estaba sentado y caí al suelo junto con los demás pasajeros. Fue terrible. Por suerte, solo me di un golpe en la rodilla, pero el hombre a mi lado sangraba por la cabeza. Me costó un poco levantarme y bajar", recuerda uno de los pasajeros del tranvía que ha provocado al menos dos muertos y 40 heridos al descarrillar y chocar contra un edificio. "Fue un impacto devastador", comenta Viola. "Oímos algo abajo, entonces el tranvía descarriló y todos salimos disparados de un lado a otro”, comenta otro viajero en declaraciones al Corriere, Repubblica e Il Giornale.

"El tranvía se desvió, aceleró y chocó contra un edificio", dice Cristina, que aún no se lo puede creer. "Iba camino a fisioterapia. Había subido en la primera parada, Repubblica, y estaba junto al conductor. Todos se me echaron encima", añade Anna.

"Vi el tranvía inclinarse hacia la izquierda, luego un golpe sordo como el de una bomba"

"Oí un silbido, un chirrido", dicen los transeúntes que fueron testigos de una tragedia que nadie llega aún a comprender. "Vi el tranvía inclinarse hacia la izquierda, luego un golpe sordo como el de una bomba y el sonido de cristales rotos, el cristal de la ventana que golpeó. ¡Qué miedo!".

"Giró a la izquierda cuando debería haber seguido recto, tal vez iba demasiado rápido, y cuando se salió de las vías, nadie pudo detenerlo", dice otro testigo. "¿Qué salió mal? Es un desastre, nunca había visto nada igual, siento pánico", comentan los vecinos.

Según los primeros informes, el tranvía 9, que circulaba desde la Piazza della Repubblica hacia la Piazza Oberdan, llegó a gran velocidad al cruce con la Via Lazzaretto. En ese punto hay un cambio de sentido que permite girar a la izquierda, pero el tranvía debería haber seguido recto. En cambio, se inclinó en el cruce y se estrelló contra el edificio de la esquina, destrozando un semáforo y la ventana de un restaurante. El impacto fue brutal y ha provocado la muerte de dos personas. La primera, un peatón y la segunda, una persona sin hogar.

Los testimonios de las gente de la zona señalan que alrededor de las ocho había ocho tranvías alineados en las vías donde descarriló el tranvía. Intuyen que algo iba mal. En 70 años no se recuerda un accidente igual.

ATM, la empresa de transporte público de Milán, emitió un comunicado: "ATM está profundamente consternada por el grave accidente ocurrido esta tarde en Viale Vittorio Veneto, Milán. En este momento de inmenso dolor, nuestros pensamientos se dirigen, en primer lugar, a la familia de la persona fallecida y a todos los heridos. Les transmitimos nuestro más sentido pésame. ATM ya está trabajando y a disposición de las autoridades judiciales para determinar con precisión la causa y las circunstancias del accidente y está proporcionando toda la información y las herramientas necesarias para la investigación".

Los bomberos están completando las operaciones de rescate y limpieza. Actualmente no hay personas debajo del tranvía. Tres vehículos médicos, un vehículo paramédico, diez ambulancias y dos vehículos de coordinación de emergencias se encuentran en el lugar, además de vehículos de bomberos y policía.

En las próximas horas se abrirá una causa por homicidio involuntario y agresión por negligencia para reconstruir lo sucedido.