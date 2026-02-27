Una mujer logra colarse por segunda vez en un avión que volaba de Nueva York a Europa sin pasaporte ni billete
Una mujer rusa se saltó los controles de seguridad y embarque del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva York
Svetlana Dali, una ciudadana rusa con residencia en Estados Unidos ha logrado colarse en un avión que volaba de Nueva York a Europa sin pasaporte ni billete. Se trata de la segunda vez que lo logra, tras el incidente de 2024 en el que abordó un avión desde JFK con destino a París esa vez.
La mujer fue detenida a su llegada al aeropuerto de Malpensa el jueves 26 de febrero. Tal y como informa ’Corriere della Sera’, la mujer abordó el vuelo 19 de United Airlines que despegaba desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.
La mujer logró pasar el control de seguridad y los controles del personal de embarque evitando ser detenida. Para cuando la tripulación se percató de que había una persona de más a bordo, el avión ya estaba sobre el océano Atlántico.
La tripulación informó a tierra y la mujer fue detenida al llegar a Milán
La tripulación informó del incidente a tierra y la policía fronteriza italiana fue alertada desde EEUU. Las personas a bordo afirmaron que la mujer, residente en Estados Unidos, no escuchó las preguntas de la tripulación cuando le preguntaron si tenía billete o si viajaba de forma irregular.
"La seguridad es nuestra máxima prioridad. Estamos investigando este incidente y cooperando con las autoridades competentes", declaró United en un comunicado. El año pasado, Dali fue condenada por viajar de polizó en un vuelo a París, aprovechando la afluencia de pasajeros en el aeropuerto durante la temporada alta.