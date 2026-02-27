Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Internacional

Una mujer logra colarse por segunda vez en un avión que volaba de Nueva York a Europa sin pasaporte ni billete

Aeropuerto Internacional Newark Liberty
Svetlana Dali, una ciudadana rusa con residencia en Estados Unidos ha logrado colarse en un avión que volaba de Nueva York a Europa. Aeropuerto Internacional Newark Liberty
Compartir

Svetlana Dali, una ciudadana rusa con residencia en Estados Unidos ha logrado colarse en un avión que volaba de Nueva York a Europa sin pasaporte ni billete. Se trata de la segunda vez que lo logra, tras el incidente de 2024 en el que abordó un avión desde JFK con destino a París esa vez.

La mujer fue detenida a su llegada al aeropuerto de Malpensa el jueves 26 de febrero. Tal y como informa ’Corriere della Sera’, la mujer abordó el vuelo 19 de United Airlines que despegaba desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

PUEDE INTERESARTE

La mujer logró pasar el control de seguridad y los controles del personal de embarque evitando ser detenida. Para cuando la tripulación se percató de que había una persona de más a bordo, el avión ya estaba sobre el océano Atlántico.

La tripulación informó a tierra y la mujer fue detenida al llegar a Milán

La tripulación informó del incidente a tierra y la policía fronteriza italiana fue alertada desde EEUU. Las personas a bordo afirmaron que la mujer, residente en Estados Unidos, no escuchó las preguntas de la tripulación cuando le preguntaron si tenía billete o si viajaba de forma irregular.

PUEDE INTERESARTE

"La seguridad es nuestra máxima prioridad. Estamos investigando este incidente y cooperando con las autoridades competentes", declaró United en un comunicado. El año pasado, Dali fue condenada por viajar de polizó en un vuelo a París, aprovechando la afluencia de pasajeros en el aeropuerto durante la temporada alta.

Temas