Una mujer rusa se saltó los controles de seguridad y embarque del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva York

Un avión aterriza de emergencia en aeropuerto de El Prat por humo en la cabina: un atendido por ansiedad

Compartir







Svetlana Dali, una ciudadana rusa con residencia en Estados Unidos ha logrado colarse en un avión que volaba de Nueva York a Europa sin pasaporte ni billete. Se trata de la segunda vez que lo logra, tras el incidente de 2024 en el que abordó un avión desde JFK con destino a París esa vez.

La mujer fue detenida a su llegada al aeropuerto de Malpensa el jueves 26 de febrero. Tal y como informa ’Corriere della Sera’, la mujer abordó el vuelo 19 de United Airlines que despegaba desde el Aeropuerto Internacional Newark Liberty.

PUEDE INTERESARTE Una avioneta aterriza de emergencia en medio de una calle llena de coches en Georgia, Estados Unidos

La mujer logró pasar el control de seguridad y los controles del personal de embarque evitando ser detenida. Para cuando la tripulación se percató de que había una persona de más a bordo, el avión ya estaba sobre el océano Atlántico.

La tripulación informó a tierra y la mujer fue detenida al llegar a Milán

La tripulación informó del incidente a tierra y la policía fronteriza italiana fue alertada desde EEUU. Las personas a bordo afirmaron que la mujer, residente en Estados Unidos, no escuchó las preguntas de la tripulación cuando le preguntaron si tenía billete o si viajaba de forma irregular.

PUEDE INTERESARTE El fuerte viento de la borrasca Leonardo provoca un intento de aterrizaje frustrado en el aeropuerto de Málaga

"La seguridad es nuestra máxima prioridad. Estamos investigando este incidente y cooperando con las autoridades competentes", declaró United en un comunicado. El año pasado, Dali fue condenada por viajar de polizó en un vuelo a París, aprovechando la afluencia de pasajeros en el aeropuerto durante la temporada alta.