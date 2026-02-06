Aproximación frustrada al aeropuerto de Málaga durante la borrasca Leonardo

Las impactantes imágenes aéreas de Grazalema, todo un pueblo evacuado: las cascadas de agua caen hacia la Sierra

Compartir







MálagaLa borrasca Leonardo está dejando imágenes impactantes en toda la península con sus intentas lluvias y fuertes vientos que han provocado cuantiosos destrozos.

Numerosos vuelos han tenido que ser cancelados ante la imposibilidad de poder llegar a destino. En el aeropuerto de Málaga se ha podido ver una escena que por suerte no ha llegado a mayores, únicamente el susto de los pasajeros.

Los fuertes vientos cruzados y racheados complicaron la aproximación al aeropuerto de un avión que intentaba aterrizar en el aeródromo malagueño. En las imágenes grabadas y difundidas en X el avión hace el amago de tocar tierra, pero ante el fuerte empuje del viento el capitán decide volver a tomar vuelo y asegurar a los pasajeros.