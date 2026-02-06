Logo de telecincotelecinco
Andalucía
Borrasca

El fuerte viento de la borrasca Leonardo provoca un intento de aterrizaje frustrado en el aeropuerto de Málaga

Aproximación frustrada al aeropuerto de Málaga
Aproximación frustrada al aeropuerto de Málaga. x
MálagaLa borrasca Leonardo está dejando imágenes impactantes en toda la península con sus intentas lluvias y fuertes vientos que han provocado cuantiosos destrozos.

Numerosos vuelos han tenido que ser cancelados ante la imposibilidad de poder llegar a destino. En el aeropuerto de Málaga se ha podido ver una escena que por suerte no ha llegado a mayores, únicamente el susto de los pasajeros.

Los fuertes vientos cruzados y racheados complicaron la aproximación al aeropuerto de un avión que intentaba aterrizar en el aeródromo malagueño. En las imágenes grabadas y difundidas en X el avión hace el amago de tocar tierra, pero ante el fuerte empuje del viento el capitán decide volver a tomar vuelo y asegurar a los pasajeros.

