Reacciones internacionales al ataque de Israel y EEUU a Irán: "Los acontecimientos son muy preocupantes"

Ursula von der Leyen ha pedido que protejan a la población civil y respeten plenamente el Derecho internacional

Israel y Estados Unidos lanzan un ataque contra Irán: las autoridades recomiendan la evacuación de Teherán

Compartir







La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este sábado como "muy preocupantes" los "acontecimientos" en Irán, y, en un mensaje en el que no menciona explícitamente a Israel y Estados Unidos, ha pedido la "máxima moderación" a las partes, para garantizar la seguridad de los civiles y el respeto al Derecho Internacional.

"Los acontecimientos en Irán son muy preocupantes. Seguimos en estrecho contacto con nuestros socios en la región. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguardia de la seguridad y la estabilidad regionales", ha indicado la líder del Ejecutivo europeo en un mensaje en redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Exteriores pide a los españoles en Irán que abandonen el país: se encuentra en el nivel más elevado de alerta

Von der Leyen hace un llamamiento "a todas las partes para que actúen con la máxima moderación"

Ante la escalada total de las tensiones con el ataque masivo de Estados Unidos e Israel contra Irán, Von der Leyen ha hecho un llamamiento "a todas las partes para que actúen con la máxima moderación". De esta forma ha pedido que "protejan a la población civil y respeten plenamente el Derecho internacional".

Respecto a la cuestión del programa nuclear iraní, pretexto en el que encuadra Estados Unidos e Israel su ofensiva, la conservadora alemana ha insistido en que "es de vital importancia garantizar la seguridad nuclear y prevenir cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación".

Afirma que tomarán "todas las medidas necesarias" para apoyar a los ciudadanos de la UE

A renglón seguido ha recalcado las acciones tomadas por la Unión Europea contra la República Islámica con "amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria", al tiempo que ha defendido los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nucleares y balísticos mediante una solución negociada, conversaciones que se han visto truncadas en última instancia con este nuevo ataque estadounidense.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En estrecha coordinación con los Estados miembros de la UE, tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la UE en la región puedan contar con nuestro pleno apoyo", ha indicado.

Este sábado, Donald Trump ha cumplido sus amenazas contra la República Islámica tras semanas de amagar con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, posición que giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La ONU pide "contención" tras la ofensiva

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha hecho este sábado un llamamiento a la "contención" y a la vuelta a las negociaciones para evitar "consecuencias terribles" para los civiles, después de que Estados Unidos e Israel hayan lanzado una nueva ofensiva sorpresa contra Irán, que ha respondido atacando a Israel y a bases estadounidenses en Oriente Próximo.

"Lamento los ataques militares perpetrados esta mañana en Irán por Israel y Estados Unidos, así como los posteriores ataques iraníes en respuesta. Como siempre, en cualquier conflicto armado, son los civiles quienes pagan el precio más alto", ha sostenido Turk, quien ha recalcado que "las bombas y los misiles no son la forma de resolver las diferencias, ya que solo causan muerte, destrucción y miseria".

"Para evitar esas terribles consecuencias, pido contención e imploro a las partes a que usen la razón, desescalen y vuelvan a la mesa de negociaciones, donde apenas unas horas antes estaban buscando activamente una solución . Es la única vía para resolver de forma duradera las profundas diferencias existentes entre los Estados", ha apuntado.

Macron pide una reunión urgente de la ONU

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este sábado que la "escalada actual" en Oriente Medio es "peligrosa para todos" y que "debe cesar", además de pedir una reunión urgente de la ONU. "El estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. En este momento decisivo, se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, nuestros ciudadanos y nuestros intereses en Oriente Medio", incide el alto mandarario.

"Francia también está dispuesta a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si así lo solicitan. La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ahora no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional. Esto es absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio. El pueblo iraní también debe poder construir libremente su futuro", añade en la red social X.

Sánchez rechaza la acción militar unilateral de EEUU e Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la "acción militar unilateral" de Estados Unidos e Israel contra Irán y también las acciones del régimen iraní y ha pedido que se retome el diálogo y se alcance "una solución política duradera para la región".

"Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", ha escrito Sánchez en un mensaje de su cuenta de X. El jefe del Ejecutivo rechaza "igualmente" las "acciones del régimen iraní" y de su Guardia Revolucionaria y avisa. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".