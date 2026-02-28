El hombre detenido por la muerte de su pareja en El Puerto de Santa María ha sido puesto en libertad

El Puerto de Santa MaríaLa Policía Nacional ha puesto en libertad al hombre que fue detenido tras el hallazgo del cadáver de su pareja en un domicilio de El Puerto de Santa María (Cádiz), después de comprobarse que la muerte de la mujer se produjo por una sobredosis, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El hombre fue arrestado inicialmente después de que en la tarde del viernes se encontrara muerta a la mujer, de 44 años, en su vivienda situada en la barriada de Los Romanos, en la calle Sucre, un suceso que en un primer momento se investigó como un posible caso de violencia machista.

La muerte de la mujer

En un primer momento, agentes de la Policía acudieron a la vivienda tras recibir una llamada de alerta por parte de vecinos de la zona. Según las primeras informaciones, los vecinos avisaron de que en el interior del inmueble se estaba produciendo una fuerte discusión.

Tras personarse en el lugar, los agentes tomaron declaración a ambos miembros de la pareja y, en ese momento, la situación pareció quedar controlada. Sin embargo, la Policía tuvo que volver a desplazarse hasta la vivienda tras recibir un nuevo aviso.

Fue entonces cuando encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Por su parte, el servicio de emergencias 112 informó de que recibió un aviso para atender a la mujer y que, a su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento.

La investigación continúa abierta

Tras conocerse el caso, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género señaló en la red social X que estaba recabando datos sobre este posible asesinato machista.

Por eso, el marido de la víctima fue detenido como presunto autor del crimen y ha permanecido bajo custodia policial.

Sin embargo, el avance de la investigación y los resultados preliminares han llevado a descartar, por el momento, la hipótesis de una muerte violenta y a dejar en libertad al detenido.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento.

El 016 atiende las 24 horas del día

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.