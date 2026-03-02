La CIA llevaba espiando durante meses al líder iraní

Bombardean la sede de la televisión pública iraní en Teherán en medio de la ofensiva de EEUU e Israel

El Ejército israelí confirmaba este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ahora líder supremo iraní, Ali Jamenei, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.

En la operación ha sido clave la intervención de la CIA, al igual que ocurrió durante operaciones anteriores similares como la de Bin Laden o Sadam Husein. La CIA llevaba espiando durante meses al líder iraní.

Una operación que duró solo 60 segundos y con información de la CIA

Según el Ejército, "en un minuto", durante el primer ataque de la Operación "Rugido del León", iniciada este sábado contra Irán, se acabó con la vida de 40 comandantes y altos funcionarios iraníes, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

No obstante, para este ataque, fue clave la información compartida por la CIA sobre la ubicación exacta de Jameneí. La agencia norteamericana sabía que altos funcionarios iraníes se reunirían el sábado en dicho complejo, lo que llevó a EEUU e Israel a "ajustar el momento" de su ataque. Israel describe una "coordinación sin precedentes" con EEUU para acabar con el régimen iraní.

"Jameneí fue el arquitecto del plan para destruir el Estado de Israel y era conocido como la ‘cabeza del pulpo iraní’, extendiendo sus brazos por todo Oriente Medio y las fronteras del Estado de Israel", se asegura en el comunicado castrense israelí.

Así surgió Ali Jameneí

Caracterizado por su turbante negro y su frondosa barba blanca, Jamenei supo mantener el equilibrio entre las distintas facciones para que ninguna acaparara demasiado poder desde que lo nombraron sucesor del ayatolá Ruholá Jomeiní el 4 junio de 1989.

Nació el 16 de julio de 1939 en la ciudad santa de Mashad (cerca de la frontera iraní con Afganistán) en el seno de una familia de religiosos chiíes que le enseñaron a llevar una vida sencilla y humilde.

Estudió el Corán en la ciudad santa del chiísmo, Nayeb, en Irak, y de regreso a Irán acudió a la escuela religiosa de Qom, bajo la dirección de los grandes ayatolás seguidores de Jomeini, y a la Universidad de Teherán.

Desde comienzos de los sesenta, fue activista del movimiento islámico contrario al Shah Reza Palhevi y participó en el levantamiento armado contra su régimen en 1963.

En 1964, regresó a Mashad y desde entonces hasta el triunfo de la Revolución en 1979 la policía política del Sha lo encarceló varias veces. A partir de 1978 se dedicó a la actividad revolucionaria y participó en el derrocamiento del Sha en febrero de 1979 que llevó a los ayatolás al poder. Formó parte del Consejo de la Revolución, órgano creado tras la revolución, hasta su disolución en 1980, al constituirse el primer Parlamento, en que se desempeñó como diputado.

Fue miembro del Consejo Supremo de Defensa, máximo órgano del mando militar, creado al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, el mismo año en que fue nombrado consejero ministerial, comandante de los Guardianes de la Revolución y más tarde líder de la plegaria semanal de los viernes en Teherán.