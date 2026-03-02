Patricia Martínez 02 MAR 2026 - 14:18h.

Las embajadas está en contacto permanente con la comunidad española residente en Dubai, Qatar y otros países de la zona

La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: la Guardia Revolucionaria iraní asegura haber lanzado un ataque contra la oficina de Benjamin Netanyahu

VigoLos gallegos residentes en Dubái, Qatar y otros países de la zona viven desde este sábado con cierta incertidumbre por las consecuencias del ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las respuestas bélicas tras ese ataque.

Mónica Villar es una viguesa que lleva viviendo en Dubái de manera intermitente desde casi dos años. Desde allí lanza un mensaje de calma: “Esta es una de las ciudades más tranquilas del mundo”, explica. “No están atacando este país, solo mandaron unos miles a las bases americanas que están aquí, aclara. Y explica que están siendo informados por la embajada española de manera permanente: “Desde el mismo sábado por la mañana, desde la embajada nos han ido actualizando información y protocolos, desde los edificios también tenemos seguridad propia, y todo está bien”, explica esta viguesa que en Dubái se dedica a negocios inmobiliarios. Mónica ha contado en sus redes sociales como pueden salir con cierta normalidad a hacer recados, “esta mañana hemos salido a la farmacia”, aunque les han pedido que intenten estar dentro de sus viviendas.

“El espacio aéreo se cerró por seguridad, y es algo normal. Lo que puede asustar a mucha gente es cuando interceptan ese misil, que va hacia las bases, eso asusta, porque se escucha en toda la ciudad, y porque es una experiencia que no hemos tenido nunca, pero aquí tienen un sistema de seguridad y defensa que es de los mejores del mundo”, explica esta joven viguesa, que cuenta además que la comunidad de españoles e hispanos están en contacto de manera continua. “Somos una comunidad muy unida y más aún estos días”, relata.

Están habilitando alojamientos para los turistas que se han quedado atrapados

“La embajada de España haciendo un trabajo impecable, recibimos mensajes al móvil continuamente de avisos” y cuenta además que el gobierno de Emiratos está acogiendo a los turistas que se han quedado atrapados en diferentes alojamientos.

“Mucha gente se está preocupando desde España, relata Mónica, e insiste en su mensaje de “tranquilidad y calma, que está es una de las ciudades más seguras del mundo”.

Suspendida la Liga en Qatar, les han pedido que se queden en casa

El gallego Javier Rey apenas lleva viviendo un mes en Qatar. Tras salir del Cartagena FC, este entrenador gallego se fue a Qatar el mes pasado para probar suerte, en una nueva aventura como segundo responsable de un equipo de ese país.

Desde la capital catarí, el orensano Javier Rey, ahora al frente del equipo Umm-Salal, describe la situación inédita que están viviendo estos días, “es algo nuevo para nosotros”, cuenta con cierta incertidumbre.

“El sábado hubo algún ataque hacia las bases militares que tiene aquí EEUU, pero interceptaron los misiles”, detalla desde su casa. “Nos cancelaron los entrenamientos, y la Liga está suspendida de manera temporal, pero estamos tranquilos”. E insiste que Qatar es un país seguro, y tanto la embajada como las autoridades de Qatar están “pendientes en todo momento de nosotros”. Por ahora les han pedido que no salgan de casa “si no es para algo importante, y que estemos tranquilos en nuestros apartamentos”.

Desde sus casas e intentando transmitir calma, sobre todo por sus familias, ambos esperan que en unos días la situación pueda recuperar la normalidad.