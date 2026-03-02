El hijo de Paloma Barrientos, atrapado en Dubái: "Así la vida. Él está tranquilo y bien"

Paloma Barrientos ha contado en 'Vamos a ver' cómo se encuentra su hijo, atrapado en Dubái

Uno de los más de 30.000 españoles que se ha visto sorprendido por el conflicto de Irán, Estados Unidos e Israel ha sido el hijo de la colaboradora de 'Vamos a ver' Paloma Barrientos.

El hijo de la periodista es piloto y se vio sorprendido por el último conflicto de Oriente Medio cuando hicieron escala en Dubái procedentes de un vuelo de Vietnam.

"Estaban en el hotel esperando el vuelo de regreso junto a otros 285 pasajeros. Reciben información constante de su compañía y me acaba de decir que está todo igual. Están tranquilos y les han pedido que no salgan del hotel", ha comenzado contándonos.

Sobre si es verdad que la Embajada española no les está dando la información suficiente, ha respondido: "Ellos están trabajando y no son turistas, por eso la compañía es la que tiene que trasladarles la información. Una vez que se abra el espacio, se va a tardar porque hay muchos aviones"

A pesar de todos, la colaboradora del programa está tranquila: "Mi hijo ha estado siete años volando en Colombia y allí le tocó hacer vuelos humanitarios. Es así la vida y él está tranquilo y bien".