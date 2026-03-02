La hermana de Leticia Requejo, atrapada en Doha: "No tenemos sensación de querer volver a casa"

La guerra entre Irán, EEUU e Israel, en directo: Alemania descarta sumarse a la ofensiva

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con María Requejo, una de las españolas que viven en Doha

Son muchos los españoles que se han visto atrapados en la guerra que ha estallado entre Irán, Estados Unidos e Israel. 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en directo con María Requejo, una de estas españolas que viven en Doha.

Hermana de nuestra compañera Leticia Requejo, esta española nos ha contado cómo se encuentran y que ambiente se vive allí: "No hay sensación de miedo, lo que hay es tensión. Se nota que la vida no es como hace tres días porque nos han pedido que nos quedemos en casa y se han suspendido las clases presenciales. Está siendo un parón obligado, pero que nos permite seguir con nuestra vida. Estamos preocupados por la gente de fuera porque creo que no se ve la vida que tenemos diariamente", nos ha explicado.

A María le pilló todo este conflicto pasando unos días de vacaciones fuera de Doha, pero este lunes ha decidido regresar a casa: "Creemos que aquí estamos más seguros".

María Requejo, desde Doha: "La Embajada española nos escribe a diario"

Además, ha asegurado que la Embajada española está en continuo contacto con ellos: "Nos están escribiendo prácticamente a diario. Nos piden que nos quedemos en casa y sigamos las recomendaciones de todas las autoridades locales. Hasta donde yo sé, la embajada ha hecho un registro de toda la gente que está en tránsito. Hasta donde yo sé, casi la totalidad de la gente que estaba en el aeropuerto está localizada en hoteles. Entiendo que la situación no es fácil para la gente que no está en su casa, pero al menos aquí en Catar, la cosa está más o menos controlada a nivel administrativo.

A pesar de la situación que están viviendo, María no tiene intención de regresar a España: "Mi madre creo que lo veía como una oportunidad, pero estando aquí no tenemos sensación de inseguridad. La vida aquí es muy segura y no tenemos esa sensación de querer volver a casa".