España ha rechazado prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón y Rota

Trump reubica sus 11 aviones de Morón y de Rota a otras bases europeas: el Gobierno afirma que no cuentan con el respaldo internacional

El veterano senador estadounidense Lindsey Graham, considerado uno de los aliados clave del presidente, Donald Trump, en el Senado, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su negativa a prestar apoyo militar a Estados Unidos en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón, en Sevilla y Rota, en Cádiz, afirmando que es una muestra de un "liderazgo débil" y afirmando que el Ejecutivo de Sánchez es una "aberración" y "no la norma".

Haciéndose eco de la noticia de que cazas de combate estadounidense han salido de las bases norteamericanas después de que España haya rechazado la asistencia a Washington alegando que la operación estadounidense no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países, Graham ha denunciado la posición del Gobierno español afirmando que "ha perdido el rumbo" y es "reacio" a denunciar a Irán mientras dedica críticas a Estados Unidos.

"El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", ha señalado el veterano republicano en un mensaje en redes sociales.

El senador recuerda que fue destinado en el pasado a las bases estadounidenses en España

"Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado", ha indicado, si bien ha lamentado la postura de Sánchez: "espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma".

Así ha indicado que "la historia tomará nota de la posición de España" mientras que el presidente estadounidense y otros líderes "intentan derrocar al régimen más sanguinario desde la Segunda Guerra Mundial", insistiendo que España parece, "en el mejor de los casos, indiferente" ante la situación en Irán.

"En momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados", ha advertido Graham, uno de los senadores más reconocidos en materia de política exterior.

En concreto, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado este lunes que Washington esté usando las bases, de soberanía española, en el marco de la operación y han garantizado que tampoco lo hará en el futuro.