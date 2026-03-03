“Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos", ha advertido el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio

La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar cualquier barco que cruce el estrecho de Ormuz

Estados Unidos advierte a Irán de que lo peor está por llegar y estima que la denominada ‘Operación Furia Épica’ podría extenderse varias semanas. Donald Trump no descarta el envío de tropas terrestres y su secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que “los golpes más duros” del Pentágono “aún están por venir”, aseverando que la siguiente fase de ataques que prepara Washington “será aún más severa”.

Con Oriente Medio en vilo ante la escalada bélica, y en medio de la ofensiva, el Comando Central estadounidense continúa exhibiendo su músculo militar, con el que ya han atacado más de 1.200 objetivos en Irán.

La ‘Operación Furia Épica’ y el ataque conjunto de EEUU con Israel

Con los ataques sucediéndose, Marco Rubio ha defendido que la ofensiva tiene objetivos claros, advirtiendo que no saben aún cuánto se va a extender.

“Vamos a seguir así mientras sea necesario para alcanzarlos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación, ha dicho el responsable de la diplomacia estadounidense.

En el marco de la oleada de ataques, Marco Rubio ha asegurado que el objetivo del ataque a Irán es también “negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos”, así como a las bases estadounidenses y a su “presencia en la región”.

“Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos”, ha subrayado el secretario de Estado estadounidense.

“Nuestro objetivo es destruir sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su armada para el transporte marítimo mundial”, ha insistido, señalando al mismo tiempo que a Washington no le «importaría» que el régimen Ayatolá se viniera abajo tras los ataques.

Sobre ello, –como también trasladó Donald Trump al anunciar los ataques el fin de semana y señalar que la ofensiva buscaba acabar con el Ejecutivo islamista, que gobierna el país desde 1979–, Marco Rubio ha apuntado que esperan que “el pueblo iraní pueda derrocar ese Gobierno”.

Marco Rubio dice que la operación militar en Irán ha sido un movimiento “preventivo”

Con todo, el secretario de Estado estadounidense ha afirmado que la operación militar ejecutada sobre Irán ha sido un movimiento “preventivo”, argumentando que, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

“Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas”, ha dicho.

En esa línea, según ha añadido, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por eso, ha recalcado, Donald Trump tomó la “sabia decisión” de golpear primero.

De igual modo, Rubio se explicaba ayer ante la Cámara de Representantes estadounidense, donde acudió para explicar los motivos de la intervención y el ataque a Irán sin haber pedido permiso al Congreso. Al respecto, afirmó que, en última instancia, la intervención estadounidenses pretendía que el régimen de los ayatolás, con quien Washington estaba negociando a cuenta de su programa atómico, no pudiera “tener un programa nuclear”.

En ese sentido, señaló que Washington consideraba que “había una amenaza inminente” de Teherán en términos armamentísticos y por eso actuó.