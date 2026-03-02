El general Ballesteros, exdirector del DSN, analiza en Informativos Telecinco el impacto del conflicto entre Israel, EEUU e Irán

Minuto a minuto | La última hora sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán

Compartir







La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos ha desatado todo un terremoto en la geopolítica internacional con numerosas reacciones y ataques por parte de varios países. Para comprender el impacto de todo lo que está ocurriendo, Carlos Franganillo ha entrevistado en Informativos Telecinco al general Miguel Ángel Ballesteros, que dirigió el Departamento de Seguridad Nacional.

La duración del conflicto y hasta dónde puede llegar esta guerra son, en su opinión, los dos ejes que marcan los distintos escenarios y el radio de acción, "si se va a quedar a nivel regional, como está ahora, o si se va a expandir a nivel global", apunta Ballesteros.

PUEDE INTERESARTE El impacto de un misil iraní deja al menos nueve muertos y 28 heridos en el centro de Israel

El otro eje es el temporal. "Yo creo que lo que va a delimitar esto es los arsenales", sostiene. Sobre los intereses de EEUU en este conflicto, "todo indica a que se ha alineado con Israel". "Se estaba negociando con la intermediación de Omán un nuevo acuerdo de limitación de enriquecimiento de uranio. ¿Pero qué ha ocurrido? Ha surgido un objetivo de oportunidad, que es saber dónde estaba AlÍ Jamenei en un momento determinado y en una reunión muy importante que permitía acabar con la vida de toda la cúpula prácticamente o de gran parte de la cúpula de Irán" sostiene el ex director del Departamento de Seguridad Nacional.

"EEUU ha demostrado que era más valioso alinearse con Israel que tratar de llegar a un acuerdo"

"Estados Unidos ha demostrado que era más valioso para él en este momento alinearse con Israel que tratar de llegar al acuerdo", matiza el militar. Otro prisma a tener en cuenta en este conflicto es la implicación de otros países del lado de EEUU e Israel, como es Francia, Alemania o Reino Unido. Quien más ha destacado en este sentido ha sido Francia, con el anuncio de extender su arsenal atómico.

"La disuasión auténtica, la que da realmente fortaleza a una nación o a un grupo de naciones, es la nuclear y Europa tiene que tomar una decisión de cómo hacer frente a la amenaza que supone Rusia, que es el país con un arsenal más grande nuclear, el más grande del mundo", señala Ballesteros sobre este asunto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Todos somos firmantes del tratado de no proliferación nuclear. ¿Cómo se compagina el ser firmante del tratado y tener una disuasión nuclear? Pues yo creo que la única posibilidad es que Francia incluya entre su compromiso de usar ese arsenal nuclear en defensa de la Unión Europea, tal y como evoluciona el mundo, este es un tema que hay que discutir. Es un tema tremendamente delicado para toda Europa", concluye el general Ballesteros.