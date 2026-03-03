Rocío Doñoro 03 MAR 2026 - 16:40h.

El Ministerio de Exteriores estudia todas las salidas posibles para los españoles que quieran regresar a casa

La guerra EEUU e Israel contra Irán, en directo| Teherán avisa con "consecuencias" a los países europeos que apoyen a Trump y Netanyahu

Las cancelaciones de los vuelos, provocada por la escalada bélica, sigue afectando a los españoles que viven en el extranjero o que les ha pillado de turismo en Oriente Medio. Ahora, en el cuarto día, arrancan las evacuaciones. Según el Gobierno, regresarán 175 personas hoy desde Abu Dabi.

La seguridad es lo prioritario para el Ejecutivo en estos momentos. El Ministerio de Exteriores estudia todas las salidas posibles para los españoles que quieran regresar a casa, tanto por tierra, mar o aire. El Gobierno afirma que hay 30.000 compatriotas en Oriente Medio.

"Acabamos de escuchar una bomba": los relatos de los españoles atrapados

Los 175 españoles que regresan a casa proceden de Abu Dabi. Algunos vuelos de Emiratos Árabes vía Estambul ya están preparados. Mientras, los que todavía no tienen una solución para volver, siguen relatando cómo se están viviendo estos momentos.

"Los misiles están día y noche sobrevolando la ciudad", asegura David Ruiz, uno de los afectados que se encuentra en Doha. "Anoche hubo una caída de un misil interceptado", relata. Jaime Sanz también está ahí: "Acabamos de escuchar una bomba".

"Tenemos que estar alejados de las ventanas", destaca Jesús Arévalo

A Jesús Arévalo le ha pillado en Dubái: "Somos un grupo de 42 personas". Ellos siguen encerrados en un hotel: "Tenemos que estar alejados de las ventanas y a poder ser de las plantas bajas". Cristina y Manuel aguardan en un crucero y Ali Elkardoudi Farhi quiere volver a Sevilla. Confiesa que estos días no para de tener pesadillas.

Nacho, desde Malasia, resalta que hacer una ruta por China es imposible: "Me llegó un email de Qatar diciendo que se retrasan todos los vuelos. Los billetes subieron en minutos de 500 euros a 3.500". Todos están cansados y desesperados ante la incertidumbre de cuándo podrán volver a casa. Porque, ahora, todo puede pasar.