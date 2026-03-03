El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo

30.000 españoles atrapados por el conflicto en Oriente Medio: "Da miedo que esto escale y no podamos salir"

Nadie podía pensar que Dubái, la joya del Golfo Pérsico donde todo es lujo y riqueza, fuese golpeada por los misiles y el horror de los asaltos tras la oleada de ataques bélicos por parte de Irán en respuesta a las embestidas de Estados Unidos e Israel.

Entre los turistas y residentes de la opulenta Dubái se encontraban numerosos españoles que sintieron el pánico de misiles y drones atacando la ciudad.

Diego Moya, CEO de Vibes Global, quien tiene su residencia habitual en Dubái ha explicado a Informativos Telecinco cómo vivieron una situación de la que todavía no saben cómo podrán salir.

“Al principio lo vimos con mucha incertidumbre porque estábamos haciendo una visita en una zona muy nueva, Bay Islands, a más o menos a unos 40 minutos del centro de Dubái y empezamos a recibir noticias. En ese momento terminamos la ponencia y empezamos a volver ellos al hotel y quienes vivimos aquí a nuestra casa”.

Diego asegura que desde ese momento “no nos hemos movido del lugar” siguiendo las recomendaciones tanto de la Embajada española como el gobierno de Emiratos.

El empresario reconoce que la incertidumbre es total: “Nadie sabe lo que va a ocurrir y, por otro lado, tampoco tenemos formación ni educación militar ni nada similar de saber qué se hace en estas situaciones. Dicho esto, ahora mismo los vuelos permanecen cerrados”.

Durante los ataques, el CEO se encontraba con una treintena de empresarios españoles que habían viajado hasta Dubái para que éste les enseñase las oportunidades de mercado. Ninguno se imaginaba que la búsqueda de inversión los llevaría a estar en medio de un conflicto a escala mundial.

Alicia Gómez, de la empresa Nexo Dubái, organizadora del viaje con los inversores, reconoce que ahora están más tranquilos, pero durante el fin de semana no paraban de sonar las alarmas que advertían a la población del peligro. “Sonaban muy fuerte y asustaban bastante. Desde ayer por la mañana hemos visto que han dejado de intervenir”.

La empresaria afirma que “la vida ahora mismo es totalmente normalizada” a pesar de que por el momento no hay vuelos a España y es el Gobierno de España el que se ha tenido que hacer cargo de la repatriaciones de los españoles.

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo

La evacuación de los más de 30.000 españoles afectados por la escalada de violencia en Oriente Próximo por tierra y aire ya ha comenzado, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha indicado que un primer grupo de 175 vuela ya de regreso a España en un vuelo comercial.

"Ya están en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, evitando entrar en más detalles "por motivos evidentes de seguridad" a la espera de que "no vayan concluyendo con éxito".

Según ha reconocido, "los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen". El ministro sí ha aclarado que en cuanto a los medios que se barajan figuran tanto medios del Ministerio de Defensa como vuelos comerciales.

Así las cosas, ha informado de que un primer grupo de 175 españoles está volando ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial y se espera que a lo largo de este martes desde Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más castigados por los ataques de represalia iraníes, puedan salir más españoles en otros vuelos vía Estambul.

Albares ha admitido que las dos situaciones más complicadas son las de Irán, país objeto del ataque inicial por parte de Estados Unidos e Israel, pero donde solo hay algo más de 150 españoles, y la de Emiratos Árabes Unidos, donde hay 13.000 ciudadanos en estos momentos, entre residentes y españoles que estaban de paso o se encontraban en este país por turismo o negocios.

Entre quienes se encuentran en este país figura el rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. El ministro ha remitido a Casa Real para cualquier información sobre su estado, aunque sí ha dicho que duda que venga en el primer vuelo. "Asumo que si viniera en ese vuelo lo sabría", ha comentado.