El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que es "optimista de cara al futuro", pero "también cauteloso", tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un bloqueo comercial a España por no dejar utilizar las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) para la operación bélica contra Irán, al tiempo que ha valorado contar con la apertura de nuevos mercados, como Mercosur, India e Indonesia.

En declaraciones a los periodistas antes de clausurar las XXXI Jornadas Técnicas de Covap en Pozoblanco (Córdoba), Planas ha sostenido que hay que "mantener la atención y el seguimiento, pero sin ningún tipo de preocupación extraordinaria en relación con esta situación, a pesar de que realmente lo que está ocurriendo en relación con Irán, Israel y Estados Unidos es muy peligroso".

En este sentido, ha expuesto que "con las declaraciones de la Administración norteamericana de estas últimas 48 horas hay que mantener la serenidad, el seguimiento y evidentemente, si procede, tenemos instrumentos de respuesta al respecto".

Así, ha destacado que "en el agroalimentario tenemos el 4,2% de nuestras exportaciones al exterior situadas en Estados Unidos, concretamente unos 3.200 millones de euros". "Nosotros queremos tener buenas relaciones con todo el mundo, incluido Estados Unidos, y las tenemos, desde un punto de vista de respeto de las normas comerciales y del cumplimiento de los derechos y obligaciones que corresponden a una relación comercial normal", ha afirmado, para apuntar que "respetamos a los demás y queremos que nos respeten".

Además, ha remarcado que España forma parte de la Unión Europea, "con lo cual cualquier medida comercial que alguien pretendía adoptar" espera que "no se materialice" y "tendría los instrumentos defensivos de la Unión Europea y los propios del Gobierno de España", ha abundado, apostillando que "el ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha indicado ya que tenemos los instrumentos para defendernos en esta situación".

Nuevos mercados

Según ha analizado Planas, "en este contexto, teniendo en cuenta que exportamos a más de 190 países del mundo nuestros productos agroalimentarios, que el año pasado alcanzamos una cifra récord de 78.000 millones de euros de exportación con un saldo positivo de 18.300 millones de euros, nos interesa abrir más mercados".

Ante el hecho de "abrir más mercados y diversificar", ha señalado que "tenemos la gran suerte de que ahora acabamos de firmar Mercosur, India e Indonesia". "Y si no estuvieran firmados, habría que negociarlos urgentemente para conseguir mantener esa diversificación", ha aseverado.

En cuanto a posibles embargos, Planas ha dicho que no hará "hipótesis en ningún caso ni sobre este, ni ningún otro supuesto", si bien ha indicado que "cada uno tiene que actuar de forma responsable en la vida y también en la política y, por tanto, tenemos que ver qué pasa a continuación, qué pasos hay y en función de eso responder".

"Desde el punto de vista de la economía española, del sector exportador y particularmente del sector agroalimentario, estamos absolutamente preparados para ello, no hay ningún problema", ha subrayado.

Visados y empleo

En relación a la posibilidad de que Estados Unidos restrinja los visados por la no cooperación de España con las bases militares, el ministro ha defendido que España es "un país serio, responsable, que toma las decisiones que estima que soberanamente tiene que tomar en todos los ámbitos", a lo que ha añadido que "tanto dentro de la Unión Europea (UE) como dentro de la OTAN, somos un país que no sólo está comprometido, sino que coopera plenamente".

"Si uno lleva a cabo acciones militares que no tienen la cobertura, ni la aprobación, ni sigue los principios de Naciones Unidas, tendrá que medir las consecuencias", ha opinado Planas.

Y cuestionado por si existen riesgos en cuanto al empleo en una escalada de la situación con Estados Unidos, cree que "todo depende evidentemente de cuál es la situación interior", pero considera que "si lo hay, debería ser un efecto limitado".

"Evidentemente el conjunto de la economía, pero no sólo de España, sino de todos los países occidentales y particularmente los de la Unión Europea, se ve afectado por cualquier incremento de la cotización del petróleo o del gas", ha expuesto.

En este sentido, ha comentado que le "preocupa particularmente en el sector primario la situación de los fertilizantes, pero estamos aún muy lejos de la situación del inicio de la invasión rusa de Ucrania", aunque ha insistido en que lo están siguiendo "muy de cerca".