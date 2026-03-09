Miedo ante la subida de precios por la guerra en Oriente Medio: "Puede haber una recesión mundial"

'El Programa de Ana Rosa' ha hablado con el economista Díez sobre la crisis energética: "España es un país con una alta deuda pública, lo que podría agravar los problemas en una crisis de deuda"

El actual conflicto en Oriente Medio entre Israel y EEUU con Irán está provocando desastres económicos internacionales, además del asesinato de la población civil de varios países. Algunos de los productos cuyos precios más están incrementando son el gas o el petróleo, que a su vez están provocando un aumento en la propia inflación que sufren muchos países.

Hoy, en 'El Programa de Ana Rosa', ha intervenido el economista José Carlos Díez alertando de la subida del petróleo: "El miércoles pasado dije que la reacción del mercado había sido mínima, el petróleo había subido 10 dólares. Pero hoy en el mercado asiático, por la noche, ha tocado niveles cerca de 120 dólares el barril. Está ahora mismo cotizando en Europa por 105 dólares. Si esto se mantiene, sí pueden provocar una recesión mundial". Además, añade que EEUU está sufriendo una caída del empleo y con ellos, Europa también está estancada. Por lo tanto hoy, asegura que "ya estamos en una crisis energética".

Ana Rosa Quintana le pregunta si existe alguna manera de paliar esta situación sin tener aprobados Presupuestos Generales del Estado (PGE), a lo que el economista ha contestado que "sí, pero malamente". El Gobierno suele remitirse a precedentes como las medidas adoptadas durante la pandemia o en la crisis del 2022, añade.

En el primer caso, recuerda, hubo una intervención extraordinaria del Banco Central Europeo (BCE) para evitar una crisis de deuda, lo que elevó el déficit hasta el 11% del PIB. En 2022, señala, el déficit también aumentó hasta alrededor del 5%. Sin embargo, el contexto actual es diferente, pues ante una crisis de inflación y un BCE centrado en contenerla: "Ni va a haber compra de deuda ni Bruselas va a permitir que aumentemos el déficit por encima del 3%. Tenemos muy poco margen de maniobra", predice Díez.

Además, alerta de que España ya es un país con un alto nivel de deuda pública, lo que podría agravar los problemas si se produjera una crisis de deuda. Aunque el riesgo solo ha subido ligeramente, apunta que el bono español a diez años ya ha aumentado 50 puntos básicos en cuestión de una semana, hasta el 3,5%. Si esta tendencia continúa, advierte el especialista, podrían surgir nuevas dificultades, por lo que considera que "lo sensato es que el Gobierno dé un mensaje a los inversores internacionales de que se va a portar bien, de que va a hacer una gestión prudente de la finanza pública".

Ana Rosa ha advertido del complicado contexto internacional tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya está teniendo efectos en los mercados energéticos y está provocando una nueva crisis del petróleo. A este escenario, señala la periodista, se le suma la tensión diplomática entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense Donald Trump. En su opinión, la combinación de inestabilidad geopolítica, encarecimiento energético y un deterioro de las relaciones con Washington podría agravar aún más la situación económica del país.

Por su parte, el economista José Carlos Díez coincide en que el contexto internacional supone un desafío para España y critica la estrategia diplomática del Ejecutivo. "Lo último que debe hacer este país es buscarse un problema innecesario con Israel y Estados Unidos”, sostiene, pues puede generar incertidumbre económica en el país.

Además, en un escenario global cada vez más marcado por la ciberseguridad, Díez explica que algunos gobiernos europeos, como el de Suecia, recomiendan a los ciudadanos disponer de efectivo en casa ante posibles ciberataques o fallos en los sistemas digitales: “Sin volvernos locos. Es prudente tener algo de dinero en casa por si hay un apagón o un problema con los cajeros”.