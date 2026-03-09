Ana Rosa Quintana critica la posición del PSOE durante el 8M: "En España el héroe vuelve a ser un hombre"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora en el que carga contra el "Gobierno más feminista de la historia"

Los mensajes de los líderes políticos por el 8M: del "más feminismo" de Pedro Sánchez al "papel crucial de las mujeres" de Feijóo

Tras la pasada jornada de reivindicación por el Día Internacional de la Mujer, Ana Rosa Quintana ha arremetido contra el actual Gobierno, al que define con ironía como el 'Gobierno más feminista de la historia', sacándole los colores con casos como el de Salazar, Ábalos o el ex DAO de la Policía.

Además, ha señalado que el foco de atención durante las manifestaciones que tuvieron lugar ayer en diferentes ciudades del país, se ha dirigido hacia el 'no a la guerra', uno de los nuevos eslóganes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este acto de reclamación, asegura, se ha vuelto más politizado que nunca.

Ana Rosa Quintana: "El 8M convertido en un mitin de campaña electoral con el lema 'No a la guerra'"

"El discurso triunfalista del Gobierno en el 8M se da de bruces con la realidad. El dato contradice al relato. Según el informe Women realizado por la Universidad de Georgetown, España ha retrocedido 20 puestos en el índice internacional que mide la seguridad y los derechos de las mujeres.

Durante el mandato del Gobierno más feminista de la historia, este Día Internacional de la Mujer ha estado marcado por el preocupante balance de violencia machista. En los dos primeros meses del año diez mujeres y dos menores han sido asesinados. Una legislatura marcada por las deficiencias en la gestión de las pulseras de localización para maltratadores. No hay mucho que celebrar.

Con estas terribles cifras, lo que hemos visto es un 8M convertido en un mitin de campaña electoral con el lema de 'No a la guerra' como eslogan. Todos estamos a favor del no a la guerra. También estamos a favor de las mujeres iraníes que sufren las masacres de los ayatolás en Irán por no llevar velo. En 2022, tras la muerte de la joven Masha Amini a manos de la policía iraní por no llevar el velo, las mujeres protestaron bajo el lema ‘Mujer, vida y libertad’.

Sin embargo, este 8M en España no hay heroínas mujeres. El héroe vuelve a ser un hombre. Súper Pedro Sánchez es el Supermán de las mujeres. No lo digo yo, lo dice la mismísima ministra de Igualdad, que ha dicho literalmente de su jefe Pedro Sánchez: 'Eres el superhéroe de la democracia, eres el superhéroe de la paz, eres el superhéroe de la dignidad, de los derechos y del feminismo'.

Sin embargo, la ministra de este Gobierno abolicionista parece haber olvidado la kryptonita de Súper Sánchez, detalles como Salazar, el DAO de la Policía nombrado por Marlaska, la sospechosa financiación de la campaña de las primarias de Sánchez con dinero sucio, o el uso de las mujeres por parte de un exministro y su ex asesor. Ábalos decía, "soy feminista porque soy socialista". Resulta paradójico que la comisión Koldo se celebre en la Sala Campoamor del Senado.

Nosotros nos quedamos con una frase de Clara Campoamor, cuando decía: 'La mujer no puede seguir siendo gobernada por jefes masculinos que decidan por ella'".