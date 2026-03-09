Ortega Smith responde a Abascal tras ser cesado de VOX: "No se pueden aceptar dictadores en política"

Nuria Morán 09 MAR 2026 - 11:36h.

Ortega Smith ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' tras ser cesado de VOX

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia para forzar la destitución de su presidente

Tras su polémica salida de VOX, de la que Ortega Smith ha culpado a Santiago Abascal, el político ha estado en 'El Programa de Ana Rosa' para explicar todo lo que está pasando en el partido.

"No es el mejor momento para España para estar dándole patadas a los avisperos y generando enfrentamiento dentro del partido, cuando lo que hay que hacer es estar unidos para echar a Sánchez del Gobierno. No es el mejor momento para andar cesando a quienes lo hemos dado todo por este proyecto político en Madrid, Barcelona, Murcia o en Sevilla y no es el mejor momento porque los españoles lo que quieren ver es que vienen tiempos nuevos con políticas nuevas. Me ha tocado a mí y lo asumo", ha arrancado el político.

Tras escuchar el mensaje de Abascal, asegurando que no "habla de telenovelas", Ortega Smith ha reaccionado: "Podían hacerle la pregunta de qué ha ocurrido a Santiago Abascal, que es la persona que decide cesarme de todo. Esto de las telenovelas, pero para algunos parece la saga del El Padrino, por la cantidad de cadáveres que van dejando por todos los sitios, creo que es algo para tomárselo muy en serio. Para mí es una cosa muy seria y muy triste".

Sobre el auge de VOX a pesar del movimiento interno que hay en el partido, ha argumentado: "Solo faltaba que no creciese, cuando tenemos al Gobierno del partito más criminal y corrupto de la historia de España y tenemos a un PP que es la absoluta nada porque no genera ilusión ni confianza. Solo le voy a decir que hay partidos, en Portugal o en Italia, que con la tercera parte que tiene VOX han conseguido llegar al Gobierno. No le voy a decir que no estemos bien, pero a estas alturas me gustaría que no nos duplicase en votos y en escaños al PP. Yo pido mucho más para este proyecto, que vino para gobernar España y no para ser la bisagra de nadie. A este paso no la gobernamos ni en 300 años".

Ortega Smith: "He denunciado a VOX por filtraciones"

"Está por ver que me saquen de este partido. Les puedo comunicar que esta misma mañana he presentado una denuncia contra VOX y contra el comité de garantías por una filtración a esos que llaman medios de comunicación y que viven de los panfletos que les pasan los partidos y que los publican como si fuesen noticia. Es falso que preparase una candidatura alternativa", ha respondido a Ana Rosa Quintana cuando le ha preguntado si tiene intención de crear otro partido político.

Además, ha hablado de la relación tan íntima que ha mantenido con Santiago Abascal y ha asegurado no saber el motivo de su cese: "Éramos amigos, ha sido el padrino de mi boda y yo lo he sido de su hija. Nuestra relación ha sido absolutamente estrecha y hemos luchado juntos cuando nadie venía a nuestro lado. Le he defendido en su divorcio y él se alojaba en mi casa cuando venía en Madrid ¿Qué ocurre para que decida cesarme a mí y a toda mi organización? Nunca he sido capaz de que diera ni una sola explicación".

"Viendo lo que está pasando puedo hacer una conjetura. Cualquier persona que sobresale en este partido, sea donde sea, es objetivo a abatir. Algunos deben tener mucho miedo a que les muevan el sillón o que les hagan sombra. No se pueden aceptar dictadores en política. Abascal nos ha ido dando patadas a todos", ha añadido Ortega Smith.