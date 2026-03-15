Becerra falleció tras sufrir un accidente cuando se desplazaba a una actividad de campaña

Napoleón Becerra García era candidato del Partido de los Trabajadores a la Presidencia de Perú

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PerúEste domingo ha fallecido en un accidente de tráfico Napoleón Becerra García, candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú) a la Presidencia de Perú previstas para el próximo 12 de abril.

Becerra falleció tras sufrir un accidente en la carretera Los Libertadores a la altura de Huancavelica, según ha explicado una portavoz del PTE-Perú, Emily Silva, en declaraciones a la emisora RPP.

La camioneta en la que se desplazaba se salió de la vía

Becerra tenía programada una actividad de campaña para la mañana del domingo en el distrito de Tambo, en la provincia de La Mar. Sin embargo, la camioneta en la que se desplazaba se salió de la vía, según ha relatado el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní.

El candidato fue trasladado hacia un centro de salud local, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Otras tres personas que viajaban en el mismo vehículo han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, y han sido trasladadas a Ayacucho.

Becerra aparece en 22º puesto en intención de voto en la última encuesta publicada por 'La República' y elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el pasado viernes. Ninguno de los candidatos supera el 12 por ciento de apoyo, liderados por Rafael López Aliaga (Renovación Popular, 11,7 por ciento) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular, 9,4 por ciento).

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Un 35 por ciento de los encuestados no elige a ninguno de los candidatos: el 16,2 por ciento no precisa, el 13,6 por ciento responde ninguno, el 4,2 por ciento votará en blanco o nulo y el 1,2 por ciento no irá a votar.

Las condolencias de los otros candidatos

Tras conocerse la información, otros candidatos presidenciales como la centro derechista Marisol Pérez Tello, del partido Primero la Gente, expresaron sus condolencias a los familiares y los militantes de la agrupación de Becerra.

El también candidato centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, aseguró que "lamenta mucho" este suceso, al igual que el empresario y político de derecha César Acuña, del partido Alianza para el Progreso.

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"En momento así, el Perú debe unirse con respeto y solidaridad", señaló Acuña en la red social X, mientras que el candidato izquierdista Alfonso López Chau, del partido Ahora Nación, aseguró que Becerra fue su amigo, ya que militaron en agrupaciones políticas desde los años 80, por lo que expresó su «solidaridad con su familia, amigos y con todos quienes compartieron su compromiso con el Perú".