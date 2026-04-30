Lo que viene es una trilogía de eclipses, con otro en agosto de 2027 y uno enero de 2028

La guía para ver el eclipse solar total en España: la franja de la península y la hora exacta dónde se verá

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Hace más de un siglo desde que el último eclipse solar total pasó por España, de ahí las grandes expectativas que genera el fenómeno astronómico del 12 de agosto, que está obligando a las instituciones a prepararse y planificar porque se espera que movilice a miles de personas y atraiga turismo en el mes con mayor ocupación.

Las cifras que se manejan de lo que puede movilizar este eclipse son de tal envergadura que los organismos especializados llevan tiempo reclamando a instituciones que se pongan en marcha para planificar cómo canalizar y gestionar lo que supondrá este fenómeno singular.

Galicia será primer lugar donde se estrenará ese eclipse solar que va a empezar a las 19:30 de la tarde y llegará a su momento más oscuro 1 hora después. Este jueves ha sido el día perfecto para el ensayo general porque el 12 de agosto el sol estará a la misma altura y en el mismo ángulo. Las reservas hoteleras para este acontecimiento se han disparado y ya hay muchos hoteles con todo reservado.

"Ves como la sombra de la Luna se acerca a ti y te envuelve"

Y el acontecimiento no es para menos. El último eclipse solar total tuvo lugar en 1912 y ahora lo que llega es una trilogía de eclipses. En agosto de 2027 la historia se repetirá en el sur de la península y en enero de 2028 llegará el conocido eclipse anular.

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Y es que el asombro de siempre es unánime al contemplar un fenómeno que brinda sensaciones únicas. "Ves como la sombra de la Luna se acerca a ti y te envuelve", describe Juan Ángel Vaquerizo, divulgador del proyecto Cesar (ESA).

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"Hay dos tipos de eclipse en función de quién produce la sombra y sobre quién", cuenta Jesús Gallego, catedrático de Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). "Realmente sientes como que estás flotando en el espacio", añade. Cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, de manera que su tamaño aparente es capaz de ocultar por entero el disco solar, entonces ocurre la totalidad.

Un regalo inolvidable en todos los sentidos

La luz del sol está siendo oscurecida, tapada por la Luna y esa sombra es la que desde la Tierra vemos", señala Vaquerizo. "Literalmente se hace de noche en pleno día", apunta Gallego. Y en ese proceso de anochecer súbito, el último rayo del disco solar genera una imagen que es lo que se denomina el anillo de diamantes. A simple vista se puede observar también la corona solar.

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"Es como un halo, son eyecciones de gas y de materia extremadamente caliente que están siempre acompañando al sol en el cielo, pero que nunca podemos ver porque estamos deslumbrados por el disco solar", añade Gallego. Para algunos todavía signo de oscuros presagios para cualquiera que pueda contemplarlo, un regalo inolvidable en todos los sentidos.