Redacción Euskadi 30 ABR 2026 - 23:59h.

47 arboristas trepadores, entre ellos dos vascos, participan en este campeonato en Donostia

El árbol más alto de Cataluña está en Girona: es un plátano de 54,55 metros, equivalente a un edificio de 18 pisos

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San SebastiánPlátanos de sombra, castaños de indias y tulíperos, son las tres especies de árboles que pondrán a prueba la habilidad y técnica de los trepadores de árboles que participarán en Donostia, los días 1 y 2 de mayo, en el XXII Campeonato nacional de Trepa de Árboles. El Parque Cristina Enea, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la capital guipuzcoana, se convertirá en el corazón de una técnica de gestión del arbolado que aúna precisión, seguridad y "en la que los árboles no sufren, no hay grúas que puedan golpear las ramas o los troncos, no es invasiva". No apto para quienes sufren de vértigo, "con anclajes a 25 metros no puedes tener miedo a las alturas", afirma Andrés Diéguez, trepador y organizador del evento.

Participarán en el campeonato 47 arboristas trepadores, entre ellos dos vascos, además de trepadores llegados desde Alemania, Francia o Italia. Todos ellos se someterán a cinco pruebas: Trabajo, Rescate, Ascenso, Trepa rápida y Hondilla (un sistema de montaje de cuerdas). De ellas, saldrán los cinco clasificados (cuatro nacionales y uno extranjero) de la categoría masculina y las cinco de la categoría femenina para la Prueba de Maestros, que tendrá lugar el sábado. Los tres primeros clasificados, en cada categoría, disputarán el próximo mes de julio en Gijón, el Campeonato de Europa.

Andrés, que lleva muchos años en el mundo de la trepa, admite que es una labor "muy física" que requiere de un buen estado de forma, pero también que "los trepadores de antes tenían mejores habilidades" y que los sistemas actuales "te permiten estar un poco más bajo de forma, aunque hay que tener un perfil atlético". Cataluña es la comunidad del Estado en la que, hoy en día, hay más trepadores. Profesionales que lo mismo podan que rescatan "loros, gatos y hasta drones" de las copas de los árboles.

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La Asociación Española de Arboricultura, encargada de organizar el campeonato, insiste en que "no es únicamente una competición", sino que durante cuatro días, este entorno histórico y de alto valor botánico se convertirá en el epicentro de una cita que combina deporte, naturaleza, divulgación y ocio familiar, poniendo en valor el patrimonio arbóreo urbano y su conservación. Un punto de encuentro para profesionales, empresas, estudiantes y personas apasionadas por el cuidado y la gestión del arbolado urbano. Las distintas pruebas pondrán a examen las habilidades técnicas de los competidores en situaciones que reproducen el trabajo real en altura, siempre bajo estrictos criterios de seguridad y buenas prácticas.

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La Fiesta del Árbol

Así, los días 29 y 30 de abril estarán dedicados a actividades formativas, con los Encuentros de Arboricultura en el Palacio de Aiete y talleres participativos dirigidos a profesionales del sector, centrados en aspectos como la ergonomía en trepa, el manejo de cargas o los procedimientos de seguridad en trabajos en altura.

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Se ha organizado una Feria de Materiales y Maquinaria Afín, donde empresas del sector presentarán las últimas novedades en equipamiento, herramientas, sistemas de seguridad, maquinaria especializada y soluciones técnicas para la arboricultura moderna. Un espacio pensado para el intercambio profesional, la actualización tecnológica y el networking sectorial.

Además, estos próximos cuatro días en Donostia, de miércoles a sábado, se celebra la Fiesta del Árbol, un programa de actividades divulgativas y lúdicas diseñado para todos los públicos. Talleres, demostraciones, actividades infantiles y propuestas educativas convertirán el evento en una experiencia abierta a la ciudadanía, fomentando la cultura del árbol y la sensibilización ambiental desde edades tempranas.