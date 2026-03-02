Los hechos ocurrieron este pasado sábado sobre las ocho y media de la tarde

Los facultativos realizaron la maniobra de Heimlich al menor pero no pudieron salvar su vida

A CoruñaUn niño de dos años de edad fallecía tras atragantarse con una gominola durante el cumpleaños de su madre en el término municipal de Carballo, A Coruña.

Los hechos ocurrieron este pasado sábado, cuando el 112 Galicia recibió un aviso en torno a las ocho y media de la tarde de un menor con problemas para respirar tras haber ingerido una gominola, según recoge La Voz de Galicia.

La autopsia confirmó el fallecimiento por atragantamiento

Al acudir al lugar de los hechos, al que se desplazaron tanto agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local como equipos sanitarios y del 061, los facultativos comenzaron a realizar la maniobra de Heimlich al menor.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencias, el menor falleció. Su cuerpo fue rasladado al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), donde la autopsia confirmó el fallecimiento por atragantamiento con una gominola.