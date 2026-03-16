La tragedia del puerto de Fujairah vista por satélite: un desastre económico y medioambiental

Esperanza Calvo 16 MAR 2026 - 16:17h.

Los ataques se producen mientras la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán estrangula el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz.

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Emiratos ha suspendido hoy la carga de petróleo en el puerto de Fujairah que acababa de reestablecerse, tras otro ataque de drones iraníes. Fujairah, ubicado en el Golfo de Omán justo fuera del estrecho de Ormuz, suele ser un punto de salida crítico para alrededor de 1 millón de barriles diarios de crudo Murban de los EAU, un volumen equivalente aproximadamente al 1% de la demanda mundial. En el incendio no se reportaron víctimas.

Los ataques se producen mientras la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán estrangula el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, una vía marítima que da paso entre Irán y Omán y que normalmente maneja una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

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Las imágenes del desastre vía satélite

Desde el satélite se puede comprobar la magnitud del incendio que comenzó el pasado sábado, un desastre económico y medio ambiental. Otro dron iraní ha impactado en un tanque de combustible cercano al aeropuerto de Dubai, obligándolo a cerrar por tercera vez desde el 28 de febrero.

Irán resiste atacando

Son los efectos de la guerra que se ha extendido sin remedio y en la que muchas ciudades se vive ya con el temor a las bombas. Por tercera semana ya, los ataques sobre Teherán continúan como también se mantiene la determinación del régimen por resistir. Enormes murales repletos de misiles muestran que la propaganda también puede hacer daño al enemigo: en uno de ellos se menciona hasta el caso Epstein. El ministro de asuntos exteriores iraní, mientras, recuerda que ellos ni han solicitado un alto el fuego ni buscan negociaciones: por ahora solo piensan en defenderse atacando.

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El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha nombrado a Mohsen Rezai, exjefe de la Guardia Revolucionaria iraní, como su nuevo asesor militar, en medio de la escalada del conflicto regional tras más de dos semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva conjunta contra el país asiático. Así lo recoge la agencia de noticias iraní Mehr, sin dar más detalles salvo que la decisión es una "orden" de Jamenei, nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes en sustitución de su padre, Alí Jamenei, muerto en el ataque sorpresa contra Teherán el pasado 28 de febrero.

Rezai, de 71 años, se ha desempeñado como vicepresidente de Asuntos Económicos durante el mandato del expresidente Ebrahim Raisi (2021-2024) y dirigió el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán durante más de una década (1981-1997). Sobre él pesa una orden de captura internacional por su supuesta participación en la planificación del atentado ejecutado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, que se saldó con 85 muertos y cientos de heridos.

Israel lanza "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" de Hezbolá en el sur de Líbano

Mientras tanto Israel también sufre la guerra, aunque la mayoría de los lanzamientos los realiza Hezbulá son interceptados, los que consiguen pasar demuestran que la vida no puede ser normal mientras continúe la guerra.

Al menos una persona ha muerto este lunes a causa del impacto de un misil contra un vehículo en la ciudad de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos (EAU), según han confirmado las autoridades, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero sin duda donde la guerra se manifiesta con toda su crudeza para los civiles es en Líbano. El Ejército de Israel ha lanzado este lunes nuevas "operaciones terrestres limitadas" contra "bastiones clave" del partido-milicia chií libanés Hezbolá en el sur de Líbano, en el marco de la campaña de bombardeos y operaciones terrestres contra el país durante las últimas semanas, en el contexto del conflicto en Oriente Próximo al hilo de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Esta actividad forma parte de unos esfuerzos defensivos más amplios para establecer y reforzar una postura defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de los terroristas que operan en la zona, con el fin de crear una capa adicional de seguridad para los residentes del norte de Israel", ha sostenido.

Así, ha subrayado que antes del inicio de la operación lanzó ataques con artillería y bombardeos contra "numerosos objetivos terroristas" para "eliminar amenazas". "Las FDI seguirán operando de forma vigorosa contra la organización terrorista Hezbolá, que ha decidido unirse a la campaña y operar bajo auspicias del régimen terrorista iraní, y no permitirán daños a los ciudadanos del Estado de Israel", ha zanjado.

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha resaltado que esta "maniobra terrestre" busca "eliminar amenazas" y "proteger a los residentes de Galilea y el norte de Israel", antes de manifestado que "cientos de miles" de personas que han evacuado sus hogares en Líbano "no volverán a sus hogares hasta que no se garantice la seguridad de los residentes en el norte".

Katz ha resaltado que el líder de Hezbolá, Naim Qasem, "se esconde bajo tierra y convierte a millones de miembros de su comunidad en refugiados en su propio país". "Es un digno sucesor de su predecesor, y del predecesor de su predecesor, y de cualquier que venga después de él", ha amenazado, según un comunicado publicado por su oficina.

En este sentido, ha subrayado que tanto él como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "han ordenado a las FDI que actúen y destruyan la infraestructura terrorista en las localidades cerca de la frontera con Líbano para eliminar amenazas y evitar un regreso de Hezbolá, igual que se hizo con Hamás en Gaza".

"Podrá unirse con ellos en el infierno"

"Hezbolá pagará un alto precio por su agresión y su actividad dentro del eje iraní para destruir Israel. Los que quieren destruir han sido destruidos y serán destruidos", ha dicho, antes de reseñar que "si Qasem echa tanto de menos a su predecesor al frente del grupo, Hasán Nasralá y el asesinado líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, pronto podrá reunirse con ellos en las profundidades del infierno".

Las autoridades libanesas han elevado a 850 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.