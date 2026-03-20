Irán asegura que no tiene excedente de petróleo para abastecer a los mercados mundiales

Las palabras de EEUU "tienen como único objetivo infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado"

EEUU despliega marines hacia Ormuz en una arriesgada operación y estudia tomar la isla clave del petróleo iraní

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El Gobierno de Irán ha asegurado este viernes que el país asiático "prácticamente" no dispone de reservas de petróleo ni excedentes para abastecer a los mercados internacionales, en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz.

"Actualmente, Irán prácticamente no tiene reservas de petróleo crudo ni excedentes para abastecer a otros mercados internacionales", ha señalado el portavoz del Ministerio de Petróleo iraní, Saman Ghodousi, en redes sociales.

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Sus declaraciones llegan después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, haya sostenido en la víspera que el Ejecutivo norteamericano baraja la opción de acabar con las sanciones al crudo procedente de Irán que ya está cargado en buques, unas palabras que el portavoz iraní ha criticado porque "tienen como único objetivo infundir esperanza a los compradores y controlar la psicología del mercado".

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El petróleo iraní que podría estar afectado supone "unos 140 millones de barriles", según indicó Bessent en un entrevista concedida a la cadena Fox Business.

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Además, la Administración de Donald Trump estaría también valorando la posibilidad de realizar otra liberación de petróleo, de manera "unilateral", de sus reservas estratégicas para aliviar las tensiones del mercado, después de que el país norteamericano liberara 172 millones de barriles en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para poner a disposición del mercado un total 400 millones de barriles.