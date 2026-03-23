Claudia Barraso 23 MAR 2026 - 17:37h.

Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre un accidente al despegar en Puerto Leguízamo con militares a bordo

Dos muertos tras chocar un avión de Air Canada contra un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia de Nueva York

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Un avión de la Fuerza Aérea de Colombia que llevaba varias tropas a bordo ha sufrido un accidente al despegar en el sur del país. La noticia ha sido confirmada por el ministro de Defensa del país, Pedro Sánchez.

“Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea de Colombia ha sufrido un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo) cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública”. El primer ministro ha aclarado que todavía no hay un número determinado de víctimas, pero que la Unidad Militar ya se encuentra en el lugar de los hechos para sacar a las personas que iban a bordo del avión accidentado.

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Las imágenes del accidente

"Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

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Diferentes cuentas de medios de Colombia, han publicado imágenes del accidente. En ellas aparece una gran cortina de humo negro y mucha gente corriendo hacia el lugar. En otro de los vídeos, aparece el avión totalmente siniestro y en llamas. Por el momento, las autoridades no han aclarado cuántas víctimas mortales ha dejado el accidente, pero informan de que varias tropas estaban a bordo del avión.

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La nave comenzó a descender tras el despegue

Otro de los vídeos que se han compartido en redes sociales, muestra cómo la avioneta va perdiendo altura hasta que acaba impactando. En el post, informan de que la aeronave apenas despegó cuando comenzó a descender hasta el lugar donde acabó estrellándose.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha confirmado que el avión estrellado se trata de una nave de modelo ‘Hércules C-130’, el cual alberga una capacidad para 128 militares. No han trasladado cuántos militares viajaban a bordo de ese avión, pero sí que confirman ya que puede haber muertos.

Consiguen controlar el incendio

En el avión se encontraban alrededor de 100 militares que viajaban a bordo del avión. Las autoridades están intentando confirmar más detalles de lo ocurrido además de determinar el número de personas muertas o heridas y cuántas específicamente viajaban en la aeronave. Algunas fuentes informan de que el impacto se produjo en plena pista, pero otros confirman que se produjo unos minutos después del despegue.

Así mismo, han confirmado que el incendio que se inició en el avión tras estrellarse ha podido ser apagado y controlado por las autoridades, quienes siguen en el lugar de los hechos para poder sacar a las personas que iban a bordo y poder recabar pruebas para aclarar lo ocurrido.