David Cacho 26 MAR 2026 - 17:12h.

España ya ha alcanzado el 2 % de su PIB en gasto destinado a Defensa

Donald Trump reitera que España "no coopera" en defensa y vuelve a amenazar con cortar el comercio

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán vuelve a poner a los miembros de la OTAN en el dilema de aumentar sus gastos de defensa a costa de reducir las partidas sociales. La presión de Donald Trump a sus aliados, especialmente a España, obliga a estos países a aumentar sus presupuestos bélicos.

Las partidas de Defensa de los aliados no paraban de aumentar desde 2014. La exigencia de un compromiso del 2 % ya es algo común y todos están cumpliendo esta obligación..

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Los países más amenazados han aumentado más su gasto defensivo

Los países que más se han sentido hasta el momento amenazados por la expansión de Rusia y la guerra de Ucrania han sido los primeros en disparar su gasto. Es el caso de Polonia y las tres repúblicas bálticas que han doblado o triplicado el gasto.

En este listado nos encontramos también a Dinamarca que lo ha multiplicado por tres ante la amenaza de una invasión estadounidense en Groenlandia.

Finalmente, en el larguísimo pelotón de colas, están los países que apenas alcanzan un 2 %. Aquí nos encontramos con Italia, Portugal o España. Cabe destacar que nuestro país es el que ha hecho un mayor esfuerzo fiscal ya que es el que venía de más atrás.

Y una curiosidad. Los presupuestos con los que trabaja ahora la Administración de Donald Trump son los aprobados por Joe Biden en los que el gasto militar era inferior al de 2024. Una cifra que en la actualidad ha cambiado ya que los recientes esfuerzos bélicos de Estados Unidos sitúan el gasto militar casi el 4 % de su PIB.