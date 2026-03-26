Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha felicitado a España por alcanzar su millonaria inversión en materia de defensa

España sigue a la cola en cuanto al gasto militar en relación a su PIB, pero es la que ha realizado un mayor esfuerzo fiscal

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Donald Trump y los líderes de la OTAN han tenido alguna que otra diferencia en los últimos meses. Todo comenzó cuando el presidente estadounidense exigió que aumentasen el porcentaje del gasto en defensa, con el acuerdo y desacuerdo de muchos de ellos se consiguió llegar a un acuerdo.

Sin preguntar a sus aliados europeos decidió sumergirse en el conflicto de Irán aliándose con Israel, algo que no sentó muy bien a los principales mandatarios y rechazaron su solicitud de colaboración en la misión que tenía como objetivo liberar el estrecho de Ormuz.

Uno de los países que no estaba de acuerdo con el aumento del gasto en Defensa era España, que recibió muchas críticas e incluso amenazas por parte de EEUU. Ahora, el secretario de la OTAN ha felicitado al Gobierno de Sánchez por los miles de millones de euros que ha invertido hasta el 2% del PIB.

Los países que más han aumentado el gasto

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán vuelve a poner a los miembros de la OTAN en el dilema de aumentar sus gastos de defensa a costa de reducir las partidas sociales. La presión de Donald Trump a sus aliados, especialmente a España, obliga a estos países a aumentar sus presupuestos bélicos.

Los países que más se han sentido hasta el momento amenazados por la expansión de Rusia y la guerra de Ucrania han sido los primeros en disparar su gasto. Es el caso de Polonia y las tres repúblicas bálticas que han doblado o triplicado el gasto. En este listado nos encontramos también a Dinamarca que lo ha multiplicado por tres ante la amenaza de una invasión estadounidense en Groenlandia.

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Finalmente, en el larguísimo pelotón de colas, están los países que apenas alcanzan un 2 %. Aquí nos encontramos con Italia, Portugal o España. Cabe destacar que nuestro país es el que ha hecho un mayor esfuerzo fiscal ya que es el que venía de más atrás.