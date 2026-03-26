Rutte entiende las críticas de Trump a Europa y justifica que EE.UU. no avisara del ataque a Irán

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha expresado su comprensión ante la “frustración” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los aliados europeos de la Alianza, después de que Washington haya criticado su escasa implicación en el conflicto con Irán.

Rutte ha señalado que ha percibido “cierta frustración” por parte del mandatario estadounidense ante la lentitud de los países europeos para responder a sus peticiones, especialmente en lo relativo a garantizar la seguridad de las rutas marítimas.

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El jefe de la OTAN ha evitado valorar directamente las duras palabras de Trump, quien acusó a sus socios de “no haber hecho absolutamente nada”, pero ha admitido que los países europeos están tardando en organizarse para actuar en el estratégico estrecho de Ormuz.

El secreto del ataque a Irán

Al mismo tiempo, Rutte ha reconocido que Estados Unidos no informó previamente a sus aliados de la intervención militar contra Irán iniciada el 28 de febrero, aunque ha defendido esta decisión.

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Según ha explicado, “había una buena razón para ello”, ya que era necesario mantener en secreto la operación. “Siempre existe el riesgo de que, si informas a demasiada gente, algo pueda filtrarse”, ha subrayado, justificando así la falta de consulta previa con los socios europeos.

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Más países se suman ahora

Pese a las tensiones, Rutte ha destacado que la situación está evolucionando y que cada vez más países se están implicando. En concreto, ha señalado que más de 30 Estados ya se han comprometido a coordinarse para garantizar la seguridad en la zona.

Esta iniciativa, liderada por Reino Unido, Francia y otros países como Italia, Alemania, Japón y Países Bajos, busca definir cómo y cuándo actuar para asegurar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

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En palabras del propio Rutte, este movimiento responde “exactamente” a las demandas planteadas por Trump, en un intento de reforzar la cooperación dentro de la Alianza en un contexto de creciente tensión internacional.