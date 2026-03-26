El pequeño ha logrado sobrevivir a pesar de los daños que ha sufrido el edificio donde vivía con su familia en Irán

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Estados Unidos e Israel siguen bombardeando indiscriminadamente las principales poblaciones de Irán. En uno de los últimos ataques, las bombas lanzas por el ejército norteamericano habrían alcanzado una zona residencial causando importantes daños humanos y materiales. A pesar de los destrozos, los equipos de rescate iraníes lograron recuperar con vida a un niño de entre los escombros.

No hay un registro oficial del número de bombardeos lanzados por estos dos países contra Irán, pero este jueves, fuentes Israelíes asegura que en la actual campaña contra el régimen de los ayatolás, habrían lanzado unas 15.000 bombas.

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Más de mil muertos en los ataques contra Irán

Según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, "esto es cuatro veces más que en la operación 'Despertar del León'", en referencia a la ofensiva lanzada en junio de 2025 contra Irán, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Por su parte, las autoridades iraníes hablan de más de mil civiles muertos por los ataques, entre los que habría más de 180 niños y una cifra de heridos cercana a las 5.400 personas. Las principales agencias humanitarias matizan estos datos al considerarlos muy provisionales.

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Por eso, el rescate del pequeño ha servido para aliviar el dolor de los civiles afectados por los bombardeos. En este caso, el pequeño, que apareció completamente cubierto de polvo, tuvo fuerza para saludar a vecinos y rescatistas que participaron en las labores de rescate.