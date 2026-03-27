EE.UU. intensifica la presión sobre Irán mientras Rubio asegura que el conflicto podría resolverse en semanas sin desplegar tropas

Mark Rutte felicita a España por su millonaria inversión en materia de defensa: alcanza el 2% acordado

Compartir







El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que la guerra en Irán podría concluir en las próximas semanas, trasladando un mensaje de firmeza y control estratégico durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Según ha contado 'El debate', durante su intervención, Rubio evitó detallar posibles movimientos militares y recalcó que no comentaría "tácticas militares", aunque dejó claro que Washington mantiene objetivos definidos y confía en alcanzarlos en un plazo corto.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump será el primer presidente de EEUU cuya firma aparecerá en un billete de dólar, aprovechando el 250 aniversario del país

"Estamos hablando de semanas, no de meses", subrayó, apuntando a una estrategia que descarta, al menos públicamente, una intervención terrestre.

"Cuando hayamos terminado con ellos en las dos próximas semanas, serán más débiles que en toda su historia reciente e incapaces de esconderse tras sus armas, o de obtener un arma nuclear", ha declarado ante los medios antes de dejar suelo francés.

Presión diplomática y ultimátum

Las declaraciones llegan después de que el presidente Donald Trump ampliara hasta el 6 de abril el ultimátum dirigido a Irán. Esta decisión incrementa la presión diplomática sobre Teherán, manteniendo abierta una posible vía negociada, aunque cada vez más limitada.

PUEDE INTERESARTE Bolsonaro sale del hospital y cumplirá 90 días de arresto domiciliario tras su hospitalización

Rubio reconoció que Irán ha enviado "mensajes", pero aún no ha respondido al plan de paz de 15 puntos propuesto por Estados Unidos. "Podría ocurrir en cualquier momento", afirmó, al tiempo que reiteró que las operaciones continúan en paralelo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Operación basada en tecnología y presión económica

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que el país puede lograr sus objetivos sin desplegar tropas sobre el terreno, lo que apunta a una estrategia centrada en operaciones limitadas, superioridad tecnológica y presión económica.

Asimismo, Rubio instó a otros países a implicarse más en la seguridad marítima, especialmente en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.

Advirtió además sobre la posibilidad de que Irán intente imponer un sistema de peaje en la zona, una medida que calificó como "inaceptable".