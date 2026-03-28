En Sidón celebran el funeral de las víctimas que han sido asesinadas en los últimos ataques del Ejército israelí

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La ofensiva de Israel en el Líbano ha dejado más de 1.000 muertos. Al menos 10 personas han muerto, entre ellas cinco agricultores sirios y cinco sanitarios, en ataques israelíes ocurridos durante las últimas horas en el sur de Líbano. En Sidón, celebran hoy el funeral de las víctimas que han sido asesinadas en los últimos ataques del Ejército israelí, según informa Marcos Méndez.

Entre las seis víctimas hay tres niños. Se trata de una madre y sus tres hijos: de 11 y 10 años y una bebé de tres meses. Todos fallecieron en su casa. Ellos junto a otros tres personas son los últimos fallecidos por los ataques israelíes. Más de 10 de los familiares de las víctimas están heridos ahora en el hospital. Algunos de ellos están debatiéndose entre la vida y la muerte.

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Cinco sanitarios y cuatro periodistas, entre los fallecidos

Los cinco sanitarios han muerto por un ataque israelí contra una ambulancia en Zoutar Sharqi, en Nabatiyé, según fuentes locales a la agencia oficial de noticias NNA. El personal de la Defensa Civil libanesa ha indicado que los cinco trabajadores sirios murieron en un bombardeo sobre la ciudad de Al Haniya, que se ha saldado también con ocho heridos.

Cuatro periodistas han fallecido en un bombardeo perpetrado este sábado por las Fuerzas Armadas israelíes sobre un vehículo en el sur de Líbano. El ataque se produjo en Yezín, en el distrito homónimo situado en el centro de Líbano, al norte del río Litani, también cámara, informa el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

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Los fallecidos serían el periodista del canal de televisión Al Manar Alí Shaib, su hijo, Alí Shaib, quien trabajaba como cámara; Fátima Fatuni, periodista de la cadena de televisión libanesa Al Mayadín y su hermano, también cámara, Mohamed Fatuni.

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El Ejército emite nuevas órdenes de desplazamiento forzado en el Líbano

Israel ha confirmado el ataque contra Alí Shaib, a quien acusa de formar parte de la unidad de inteligencia de la Fuerza Raduán, las fuerzas especiales de la milicia de Hezbolá, "un terrorista que se disfrazaba de periodista". El Ejército israelí también ha emitido este sábado nuevas órdenes de desplazamiento forzado para la población de siete comunidades de la zona, a saber: Maashouq, Burj al Shamali, Rashidieh, Deir Kifa, Qaqaiyat al Jisr, Wadi Jilo y Al Bass.

Israel ha matado en el Líbano a más de 120 niños desde que comenzó la guerra. Además, el 20% de los menores están ahora desplazados fuera de sus casas por estos ataques.