El Cardiff reclamaba 122 millones de euros por lucro cesante y otros daños al antiguo equipo del jugador, el Nantes.

Finalmente será el club galés el que tendrá que pagar 480.000 euros después de que el Tribunal Mercantil haya desestimado su demanda.

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Han sido siete años de batalla judicial entre el Cardiff y el Nantes. Emiliano Sala, el fichaje más caro de la historia del Cardiff City, por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, falleció junto a su piloto el 21 de enero de 2019.

El Cardiff reclamaba 122 millones de euros por lucro cesante y otros daños al antiguo equipo del jugador, el Nantes. Finalmente será el club galés el que tendrá que pagar 480.000 euros después de que el Tribunal Mercantil haya desestimado su demanda.

PUEDE INTERESARTE La avioneta del futbolista Emiliano Sala volaba demasiado rápido y el piloto perdió el control

El Tribunal sentenció que el club francés no cometió ninguna irregularidad durante el traspaso y posterior viaje del futbolista, y que el agente que actuaba en nombre del Nantes, Willie Mac Kay, no era el organizador del vuelo. Tras el juicio, se determinó que el Cardiff no sufrió ningún daño en todo lo sucedido, al contrario que el Nantes. Es por ello que se desestimaron las demandas y el club galés tendrá que pagar 300.000 euros como indemnización -prejuicio moral- a la entidad francesa. Además, también tendrá que aportar una suma de 180.000 euros -gastos de representación legal-.

El delantero argentino falleció el 21 de enero de 2019 en un accidente aéreo sobre el Canal de la Mancha, mientras se dirigía a su nuevo destino tras cambiar Nantes por Cardiff en un traspaso cifrado en 17 millones de euros. Nunca llegó a su destino.

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Las circunstancias de la muerte del futbolista demostraron no solo desgracia sino también negligencias. David Ibbotson, piloto que llevó a Emiliano Sala en el accidente mortal del futbolista, avisó a un amigo de que había escuchado un ruido en su vuelo anterior y que el avión que los transportaba a ambos sufría problemas. "Normalmente llevaría mi chaleco salvavidas en el asiento, pero mañana lo llevaré puesto". El piloto, que no tenía licencia para transportar pasajeros en vuelos comerciales, revisó el avión, pero no encontró nada raro. Le costaría la vida.

La avioneta en la que viajaba Emiliano Sala se estrelló en el mar cuando cruzaba el canal de la Mancha, los radares perdieron su rastro durante el vuelo. Las autoridades tardaron dos semanas en localizar los restos de la avioneta y confirmar que el cadáver hallado dentro era el del jugador argentino y el piloto. La aeronave volaba a una velocidad significativamente superior a la normal cuando el piloto perdió el control del aparato Sala murió a causa de las lesiones del accidente (en la cabeza y el torso) y una intoxicación previa.

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Los resultados de los test toxicológicos señalan que el futbolista de Cululú sufrió un "envenenamiento severo" de monóxido de carbono. Se detectó un 58% de saturación en sangre de este compuesto. La alta exposición de este gas habría provocado que estuviese "profundamente inconsciente" en el momento de la tragedia.