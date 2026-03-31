El presidente estadounidense ha publicado unas imágenes de las explosiones en un búnker de munición en Isfahán

Donald Trump avisa a los países europeos por su inacción en el estrecho de Ormuz: “Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”

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Donald Trump presume de los ataques a la ciudad de Isfahán, en Irán. El presidente estadounidense ha publicado unas imágenes de las explosiones en un búnker de munición. El país ha lanzado una bomba de una tonelada para penetrar más metros bajo tierra un mes después de que comenzase, junto a Israel, la guerra contra Irán.

El alto mandatario también manda un mensaje a los países europeos ante su falta de inacción en la guerra de Irán. Trump avisa de que Washington no les ayudará en su defensa, en unos comentarios que ponen nuevamente en cuestión el compromiso de la Casa Blanca con la OTAN.

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos": el mensaje de Trump a Europa

En un mensaje en redes sociales, el mandatario norteamericano apunta a Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz", al que recuerda que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

"Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente cogedlo", ha asegurado sobre las alteraciones en el mercado mundial de petróleo.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos", asegura el presidente

En este sentido, ha lanzado otra amenaza a este grupo de países, que en esta ocasión no aclara, aunque anteriormente ha señalado a naciones europeas y asiáticas, insistiendo en que Washington hará pagar la falta de implicación en la guerra. "Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", señala Trump.

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El presidente recalca que Irán "ha quedado diezmado" tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a por su propio petróleo".