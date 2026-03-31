“Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos", ha subrayado el presidente estadounidense

La Casa Blanca afirma que EEUU "no necesita ayuda de España ni de nadie más" en la guerra contra Irán

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Donald Trump, que sigue lanzando veladas advertencias a uno y otro lado y allí por donde pasa, ha vuelto a señalar una vez más a los países europeos que no han colaborado con Estados Unidos ante la situación y la crisis en el estrecho de Ormuz. Reprochándoles su inacción, ha lanzado un 'aviso a navegantes' ante la falta de cooperación con el Ejército estadounidense en la guerra de Irán: “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”.

Nuevamente a través de las redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca ha apuntado concretamente a Reino Unido, – al que recuerda que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán"–, así como a otros países que “no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz". A todos ellos, y sin rodeos, les ha dado una recomendación directa y concisa: "Les hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, reunid el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho y simplemente cogedlo".

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Donald Trump avisa a los países europeos: no les ayudara en su defensa por su inacción en el estrecho de Ormuz

En esa misma línea, y con otras declaraciones que vuelven a poner en cuestión el compromiso de la Administración Trump con la OTAN, el presidente estadounidense ha lanzado otra amenaza a ese grupo de países, entre los que, sin citas específicas, ha señalado a naciones europeas y asiáticas: “Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, ha dicho.

A ese respecto, además, ha recalcado que Irán "ha quedado diezmado" tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a por su propio petróleo".

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Donald Trump señala a Francia por no permitir el vuelo en su espacio aéreo de aviones con armas para Israel

Paralelamente, y poco después de esos mensajes, Donald Trump ha vuelto a pronunciarse en su red social para cargar directa y expresamente contra el Gobierno de Francia por "no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevolaran su territorio".

"Francia se ha mostrado muy poco cooperadora con respecto al 'carnicero de Irán', a quien se ha logrado eliminar", ha señalado, en referencia al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en los primeros bombardeos de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, tras lo que ha advertido de que Washington "lo recordará".

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A ese respecto, España también mantiene el espacio aéreo cerrado a vuelos de aviones que participen en la guerra de Irán.